Penzionerima prijeti obustava isplate penzije ako ne dostave ovu potvrdu

Potvrda o životu obavezan je dokument za dio korisnika penzija Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje koji žive izvan Bosne i Hercegovine, a rok za njeno dostavljanje ističe 31. decembra 2026. godine.

Iz Zavoda upozoravaju da potvrde moraju biti pravilno popunjene i ovjerene, jer u suprotnom neće biti prihvaćene, što može dovesti do obustave isplate penzije.

Posebno je naglašeno da potvrde o životu moraju biti ovjerene nakon 31. oktobra ove godine, odnosno najranije 1. novembra. Dokumenti s ranijim datumom ovjere smatrat će se nevažećim, bez obzira na to kada budu dostavljeni.

Korisnici koji imaju obavezu dostavljanja potvrde trebaju voditi računa i o tome da dokument mora ovjeriti nadležna institucija.

Gdje se može ovjeriti potvrda o životu?

Prema informacijama Federalnog zavoda PIO/MIO, potvrda o životu može se ovjeriti kod nosioca penzijskog osiguranja u inostranstvu ili Bosni i Hercegovini, nadležnog općinskog organa prema mjestu prebivališta korisnika, kao i kod notara.

Ovjera je moguća i u diplomatskim ili konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine. Za penzionere koji borave u domu za starije osobe ili su hospitalizovani, potvrdu mogu ovjeriti i nadležne osobe u tim ustanovama.

Dokumenti koji nisu potpuno popunjeni, nisu ovjereni ili su ovjereni kod institucija koje za to nisu nadležne neće biti prihvaćeni.

Obrazac se može preuzeti na zvaničnoj internet stranici Federalnog zavoda PIO/MIO, u rubrici Dokumenti, odnosno Obrasci.

Popunjenu i ovjerenu potvrdu potrebno je dostaviti u originalu, poštom, na adresu Dubrovačka bb, 88000 Mostar ili Ložionička 2, 71000 Sarajevo, prema nadležnosti službe Zavoda.

Koji penzioneri ne moraju dostavljati potvrdu?

Obaveza dostavljanja potvrde o životu ne odnosi se na sve korisnike penzija koji žive izvan Federacije BiH.

Prema važećoj obavijesti Zavoda, potvrdu ne moraju dostavljati penzioneri s prebivalištem ili isplatnom adresom u Republici Srpskoj, Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji.

Razlog je mogućnost elektronske razmjene podataka kojom nadležne institucije provjeravaju status korisnika penzije.

Ipak, postoji izuzetak. Ako zbog nepotpunih identifikacijskih podataka nije moguće izvršiti provjeru, Federalni zavod PIO/MIO može pojedinačno zatražiti dostavljanje potvrde i od korisnika iz navedenih država.

Bez potvrde o životu moguća obustava penzije

Iz Federalnog zavoda podsjećaju da nedostavljanje propisane potvrde o životu dovodi do obustavljanja isplate penzije.

Zbog toga se korisnicima koji imaju ovu obavezu preporučuje da dokument ovjere nakon 31. oktobra i na vrijeme ga pošalju nadležnoj službi, kako bi izbjegli prekid isplate.

Krajnji rok za dostavljanje potvrde o životu je 31. decembar 2026. godine, a svi obrasci i dodatne informacije dostupni su na zvaničnoj stranici Federalnog zavoda PIO/MIO.