Povodom 25. oktobra, Dana penzionera Federacije Bosne i Hercegovine, održana je svečana sjednica Skupštine penzionera Tuzlanskog kantona. Bila je to prilika da se ukaže na položaj penzionerske populacije, dosadašnje rezultate u borbi za njihova prava, ali i brojne probleme s kojima se svakodnevno suočavaju. Iako su izmjene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju donijele određena poboljšanja, predstavnici penzionera poručuju da je njihov materijalni i socijalni položaj i dalje nezadovoljavajući.

Dan penzionera obilježava se u znak sjećanja na proteste iz 1997. godine, kada su penzioneri širom Federacije BiH organizovano izrazili nezadovoljstvo zbog tadašnjih zakonskih rješenja koja su ugrožavala njihova primanja. Dvadeset godina kasnije, 2017. godine, organizovani su novi protesti na kojima je zatraženo donošenje novog Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je stupio na snagu početkom 2018. godine.

Iako je od tada ostvaren određeni napredak, predstavnici penzionera ističu da se njihova borba za bolji životni standard nastavlja. Poseban problem predstavlja kontinuirani rast cijena osnovnih životnih namirnica, lijekova, energenata i drugih troškova života, koji u velikoj mjeri umanjuje efekte povećanja penzija.

Tokom ove godine penzije su, prema navodima predstavnika penzionera, usklađene za ukupno 15,08 posto, što je znatno više u odnosu na prošlogodišnje povećanje od 4,49 posto. Međutim, ističu da ni takva povećanja nisu dovoljna da značajnije poprave položaj najugroženijih penzionera, posebno onih koji primaju minimalne penzije.

Haso Halilović, predsjednik Skupštine Saveza udruženja penzionera Federacije BiH, istakao je da su među prioritetnim zahtjevima nove izmjene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kao i donošenje strategije koja bi osigurala kvalitetniju zaštitu osoba treće životne dobi.

„Naši ključni zahtjevi, nakon jučerašnje sjednice koju smo imali na nivou Saveza Federacije, jesu, pod broj jedan, da moramo pripremati izmjene i dopune Zakona, člana 79, da ga popravimo. Da u naredne prve dvije godine taj odnos, koji je sada 60:40, bude 80:20. Drugo, da se donese, po svaku cijenu, strategija zaštite i obezbjeđenja socijalne i zdravstvene zaštite osoba treće životne dobi“, kazao je Halilović.

Predložena strategija, kako je istaknuto, trebala bi obuhvatiti niz mjera usmjerenih na poboljšanje kvaliteta života starijih osoba. Među prioritetima su osiguravanje materijalne sigurnosti penzionera, unapređenje zdravstvene i socijalne zaštite, sprečavanje nasilja nad starijim osobama, kao i omogućavanje lakšeg smještaja u javne domove i ustanove socijalne zaštite. Naglašena je i važnost aktivnijeg uključivanja penzionera u društveni život zajednice.

Kada je riječ o Tuzlanskom kantonu, predstavnici penzionera pozitivno su ocijenili odluku kantonalne Vlade o dodjeli jednokratne novčane pomoći korisnicima minimalnih penzija. Ipak, naglašavaju da takve mjere predstavljaju samo privremeno olakšanje te da je za dugoročno poboljšanje njihovog položaja neophodno pronaći sistemska rješenja.

Ukazano je i na problem neuplaćenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje tokom radnog vijeka, zbog čega se pojedini građani prilikom odlaska u penziju suočavaju s nepovoljnim obračunima i nižim primanjima.

Predstavnici penzionera poručuju da će i u narednom periodu insistirati na pravednijem usklađivanju penzija s rastom plata, poboljšanju zdravstvene zaštite i donošenju mjera kojima bi se ublažile posljedice rasta troškova života.

Sa svečane sjednice Skupštine penzionera Tuzlanskog kantona poručeno je da Dan penzionera nije samo datum za obilježavanje, već i podsjetnik na dugogodišnju borbu za prava, ekonomsku sigurnost i dostojanstven život najstarijih građana.