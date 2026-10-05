Počela isplata penzija u Federaciji BiH

Isplata penzija za septembar u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje danas, saopćeno je iz Federalnog zavoda MIO/PIO. Penzije će biti isplaćene putem Jedinstvenog računa budžeta Federacije BiH, u skladu sa Zakonom o MIO/PIO.

Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara 2026. godine, najniža penzija iznosi 692,23 KM, zajamčena 826,14 KM, dok je najviša penzija 3.461,14 KM.

Za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. godine, osnovica za obračun najniže penzije iznosi 752,03 KM. U skladu s tim, visina najniže penzije zavisi od ostvarenog penzijskog staža i iznosi:

451,22 KM za manje od 20 godina penzijskog staža

488,82 KM za 20 do manje od 25 godina staža

526,42 KM za 25 do manje od 30 godina staža

564,02 KM za 30 do manje od 35 godina staža

639,23 KM za 35 do manje od 40 godina staža

714,43 KM za 40 i više godina staža

Zajamčena penzija za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. godine, a imaju 40 ili više godina staža osiguranja, iznosi 874,62 KM.

Prosječna samostalna penzija za septembar iznosi 885,61 KM.

Penziju za septembar primit će ukupno 473.402 korisnika, a za isplatu je potrebno oko 372,9 miliona KM, navedeno je u saopćenju Federalnog zavoda MIO/PIO.