Penzije za oktobar u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će isplaćene u četvrtak, 5. novembra, putem Jedinstvenog računa trezora Federacije BiH. Isplatu će primiti ukupno 474.304 penzionera, a za ovu namjenu potrebno je oko 374,8 miliona KM.

Prema podacima Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, korisnicima koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara 2026. godine najniža penzija iznosi 692,23 KM, zagarantovana 826,14 KM, dok najviša penzija iznosi 3.461,14 KM.

Prosječna samostalna penzija za oktobar iznosi 886,33 KM.

Penzije za oktobar: Koliko će dobiti korisnici prema novim pravilima?

Za građane koji su pravo na penziju ostvarili nakon 1. januara 2026. godine primjenjuju se novi iznosi najnižih penzija, koji zavise od dužine penzijskog staža.

Osnovica za obračun najniže penzije iznosi 752,03 KM, a iznosi su raspoređeni prema godinama staža.

Penzioneri s manje od 20 godina staža imaju pravo na najnižu penziju od 451,22 KM. Za one koji imaju najmanje 20, a manje od 25 godina staža, najniža penzija iznosi 488,82 KM, dok korisnicima s najmanje 25, a manje od 30 godina staža pripada 526,42 KM.

Za penzionere s najmanje 30, a manje od 35 godina staža najniža penzija iznosi 564,02 KM. Korisnici koji imaju najmanje 35, a manje od 40 godina staža primaju najmanje 639,23 KM, dok najniža penzija za 40 i više godina penzijskog staža iznosi 714,43 KM.

Kolike su invalidske, porodične i zagarantovane penzije?

Najniža invalidska i porodična penzija, ostvarena iza aktivnog osiguranika prema pravilima koja se primjenjuju od 1. januara 2026. godine, iznosi 676,83 KM.

Za korisnike koji su nakon 1. januara 2026. ostvarili pravo na penziju na osnovu 40 ili više godina staža osiguranja, zagarantovana penzija utvrđena je u iznosu od 874,62 KM.

Najniža penzija za korisnike koji prava ostvaruju prema posebnim propisima, uključujući boračke kategorije, dobitnike ratnih priznanja i članove njihovih porodica, iznosi 692,23 KM.

Penzije za oktobar bit će isplaćene u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije BiH.