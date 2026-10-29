Penzije iz Njemačke: Građani BiH dobili savjete o ostvarivanju prava

Građani koje zanimaju penzije iz Njemačke i Bosne i Hercegovine imali su priliku dobiti direktne informacije o ostvarivanju svojih prava tokom Međunarodnih savjetodavnih dana, održanih 27. i 28. oktobra u Banjoj Luci.

Susret je okupio predstavnike penzijskih institucija obje zemlje, koji su zainteresovanim građanima pružali stručne savjete i pomagali u rješavanju administrativnih pitanja.

Na savjetodavnim danima učestvovali su predstavnici njemačkog penzijskog osiguranja Deutsche Rentenversicherung (DRV), Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje te Fonda PIO Republike Srpske, koji je bio domaćin susreta.

Građani su mogli dobiti pojašnjenja o mogućnostima ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja u Njemačkoj i BiH, ali i informacije o već podnesenim zahtjevima.

Penzije iz Njemačke i BiH: Brže rješavanje administrativnih poteškoća

Poseban značaj ovakvih susreta je mogućnost direktnog razgovora s predstavnicima nadležnih institucija, čime se pojedine administrativne i tehničke poteškoće mogu riješiti znatno brže nego kroz redovne procedure.

To je naročito korisno građanima koji su tokom radnog vijeka bili zaposleni u obje države i imaju pitanja o ostvarivanju penzijskih prava.

Osim savjetovanja građana, susret je poslužio i za unapređenje saradnje između penzijskih institucija. Predstavnici osiguranja razgovarali su o usklađivanju procedura i otklanjanju poteškoća koje mogu usporiti obradu zahtjeva.

Iz Federalnog zavoda PIO/MIO ističu da međunarodni savjetodavni dani omogućavaju jednostavniju komunikaciju građana s nadležnim institucijama, ali i efikasnije rješavanje predmeta koji zahtijevaju saradnju penzijskih fondova dvije zemlje.