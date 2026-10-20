Važne promjene za građane BiH u Njemačkoj

Građani Bosne i Hercegovine koji žive i rade u Njemačkoj od 20. novembra imat će veću zaštitu prilikom korištenja dozvoljenog minusa na bankovnim računima.

Nova pravila ograničavaju mogućnost banaka da iznenada ukinu odobreno prekoračenje, a donose i povoljnije uslove za vraćanje iskorištenog novca.

Promjene su posebno značajne za državljane BiH koji u Njemačkoj primaju platu, koriste tekuće račune i oslanjaju se na dozvoljeni minus za pokrivanje svakodnevnih troškova.

Njemačka novim zakonom provodi evropsku direktivu o potrošačkim kreditima, čiji je cilj povećati zaštitu korisnika bankarskih usluga. Zakon je donesen u maju ove godine, a većina novih odredbi počinje se primjenjivati 20. novembra.

Šta nova pravila u njemačkim bankama znače za građane BiH?

Jedna od najvažnijih promjena odnosi se na dozvoljeni minus, u Njemačkoj poznat kao Dispokredit ili Dispo.

Prema novim pravilima, banke više neće moći bez odgovarajuće prethodne obavijesti ukidati ili smanjivati odobreno prekoračenje. Klijent mora biti obaviješten najmanje 30 dana prije nego što ukidanje ili smanjenje počne proizvoditi učinak.

Za građane BiH koji žive u Njemačkoj to znači dodatno vrijeme za prilagođavanje kućnog budžeta i planiranje izmirenja obaveza poput stanarine, režija i drugih mjesečnih troškova.

Dug po dozvoljenom minusu moguće vraćati u 12 rata

Značajna novost odnosi se na građane koji su već iskoristili odobreni minus, a banka odluči raskinuti ugovor ili smanjiti dozvoljeno prekoračenje.

U takvim situacijama banka mora, prije pokretanja postupka prinudne naplate, ponuditi korisniku mogućnost vraćanja iskorištenog iznosa u 12 jednakih mjesečnih rata.

Otplata se nudi bez dodatnih troškova, uz primjenu ugovorene kamatne stope za prekoračenje. Korisnik i dalje može odlučiti da dug izmiri ranije ukoliko raspolaže potrebnim novcem.

Ova mogućnost posebno je značajna za domaćinstva koja se suočavaju s finansijskim poteškoćama jer omogućava postepeno izmirenje obaveza umjesto zahtjeva za jednokratnom otplatom.

Banke će strožije provjeravati prihode klijenata

Nova pravila u njemačkim bankama donose i strožije uslove za odobravanje kredita i dozvoljenog minusa.

Finansijske institucije morat će detaljnije procjenjivati kreditnu sposobnost korisnika kako bi utvrdile mogu li uredno vraćati pozajmljeni novac.

To bi moglo otežati odobravanje minusa osobama koje imaju neredovna primanja ili nedovoljnu finansijsku sigurnost.

Istovremeno, bankama se zabranjuje korištenje zdravstvenih podataka i informacija s društvenih mreža prilikom procjene kreditne sposobnosti klijenata.

Promjene obuhvataju i male kredite te kupovinu na rate

Novi zakon ne odnosi se samo na dozvoljeni minus. Dodatna zaštita uvodi se i za male kredite do 200 eura, pojedine beskamatne pozajmice te modele kupovine kod kojih kupac robu preuzima odmah, a plaća je naknadno.

Za određene ugovore više neće biti potreban vlastoručni potpis na papiru, nego će biti dovoljan tekstualni oblik potvrde, uključujući elektronsku komunikaciju.

Predviđene su i dodatne obaveze finansijskih institucija prema korisnicima koji imaju poteškoće s otplatom dugova, uključujući razmatranje mogućnosti odgode ili prilagođavanja otplate.

Građani Bosne i Hercegovine koji imaju otvorene račune u njemačkim bankama trebaju obratiti pažnju na obavještenja svojih banaka, posebno ukoliko već koriste dozvoljeni minus. Za ranije zaključene ugovore postoje posebna prijelazna pravila, pa primjena pojedinih odredbi zavisi od vrste i datuma ugovora.