Volontiranje u Njemačkoj moglo bi postati finansijski pristupačnije mladima ukoliko bude prihvaćen prijedlog o povećanju mjesečne naknade za volontere na oko 1.000 eura, odnosno približno 1.956 KM.

Predsjednik Njemačkog Crvenog križa Hermann Gröhe predložio je da se naknade za učesnike organizovanih volonterskih programa približe najvišem iznosu studentske finansijske pomoći u toj zemlji.

Pored povećanja mjesečnih primanja, predložio je i osiguravanje besplatne karte Deutschlandticket za korištenje javnog prijevoza.

Mladi zbog finansijskih problema odustaju od volontiranja

Učesnici volonterskih programa u Njemačkoj trenutno najčešće primaju mjesečnu naknadu od oko 400 eura, odnosno približno 782 KM.

Zakonska gornja granica naknade od 1. januara 2026. godine iznosi 676 eura, ali organizatori programa samostalno određuju iznos koji će isplaćivati volonterima.

Gröhe upozorava da zbog visokih životnih troškova mnogi mladi sebi ne mogu priuštiti učešće u volonterskim programima, dok pojedini iz finansijskih razloga odustaju prije njihovog završetka.

Povećanjem naknade volontiranje u Njemačkoj trebalo bi postati dostupnije i mladima koji nemaju finansijsku podršku porodice.

Oko 90.000 učesnika volonterskih programa godišnje

Prema podacima njemačkog Ministarstva obrazovanja, u organizovanim programima volonterske službe godišnje učestvuje oko 90.000 ljudi.

Njemački Crveni križ najveći je organizator ovakvih programa u zemlji, s oko 20.000 volonterskih mjesta.

Povećanje naknade na 1.000 eura mjesečno za sada je prijedlog predsjednika Njemačkog Crvenog križa, a ne usvojena mjera niti zakonski garantovano pravo volontera.