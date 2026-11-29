Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine još uvijek ima matematičke šanse za plasman na Svjetsko prvenstvo 2027. godine, ali put do završnice kvalifikacija zavisi od rezultata vlastitih utakmica i raspleta u grupi J.

Poraz od Islanda rezultatom 113:101 spustio je izabranike selektora Darija Gjergje na posljednje mjesto grupe, s tri pobjede i šest poraza. Do kraja kvalifikacija ostala su još tri kola, a na Mundobasket će se plasirati tri najbolje selekcije.

Turska je već osigurala jedno od mjesta na Svjetskom prvenstvu, dok su za preostale dvije pozicije u igri Srbija, Italija, Litvanija, Island i Bosna i Hercegovina. Bh. reprezentacija više nema prostora za novi poraz, a eventualni neuspjeh protiv Litvanije večeras značio bi kraj svih nada za plasman.

BiH mora pobijediti u sve tri preostale utakmice

Prvi uslov je da Zmajevi večeras savladaju Litvaniju u sarajevskoj Zetri, a potom ostvare pobjede i u posljednjem kvalifikacionom prozoru. Tada ih očekuje gostovanje u Italiji i utakmica protiv Islanda na domaćem terenu.

Takav učinak donio bi reprezentaciji BiH ukupno šest pobjeda i šest poraza, ali za plasman među tri najbolje ekipe potrebno je da se poklope i rezultati konkurenata.

Italija bi, prema ovom scenariju, morala izgubiti sve tri preostale utakmice. To podrazumijeva poraze od Srbije večeras, Bosne i Hercegovine u narednom kvalifikacionom prozoru i Turske u posljednjem kolu. U tom slučaju Italija bi imala isti omjer kao BiH, ali bi naša reprezentacija bila uspješnija zbog boljeg međusobnog skora, nakon dvije pobjede nad Italijanima.

Litvanija i Srbija također imaju važnu ulogu

Litvanija bi morala izgubiti večerašnji susret u Sarajevu i najmanje još jednu od dvije preostale utakmice protiv Turske i Srbije. Ako bi Litvanci ostvarili jednu pobjedu, formirao bi se krug tri reprezentacije s jednakim brojem pobjeda i poraza.

U takvom raspletu BiH bi imala najbolji međusobni skor u mini-tabeli, zahvaljujući pobjedama nad Italijom i jednom pobjedom protiv Litvanije, što bi joj išlo u prilog u borbi za treće mjesto.

Srbija bi, s druge strane, morala večeras pobijediti Italiju, a potom i Island na gostujućem terenu. Rezultat njenog posljednjeg susreta protiv Litvanije ne bi utjecao na ovaj scenarij.

Večeras tri važne utakmice

Osim susreta Bosne i Hercegovine i Litvanije, koji počinje u 18 sati u sarajevskoj Zetri, večeras se igraju i utakmice Turska – Island od 17 sati te Srbija – Italija od 19 sati.

Rezultati ovih susreta mogli bi značajno promijeniti stanje na tabeli i pokazati koliko je ostvariv scenarij koji bi Zmajevima omogućio nastavak borbe za Svjetsko prvenstvo.

Selektor Dario Gjergja prijavio je 12 košarkaša za večerašnji duel, a reprezentaciju će predvoditi Džanan Musa. Na drugoj strani Litvaniju predvodi iskusni NBA centar Jonas Valančiunas.

Direktan televizijski prijenos utakmice iz Zetre osiguran je na kanalima Arena Sport.