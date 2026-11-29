Besplatno i anonimno testiranje na HIV te hepatitise B i C građanima Tuzle bit će dostupno u utorak, 1. decembra, u Tržnom centru Omega i na Klinici za zarazne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, gdje će testiranje biti organizovano tokom 24 sata.

Aktivnosti se realizuju povodom obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv HIV/AIDS-a, s ciljem unapređenja dostupnosti testiranja, podizanja svijesti o prevenciji zaraznih bolesti i smanjenja stigmatizacije oboljelih.

Gdje će biti organizovano besplatno i anonimno testiranje?

U Tržnom centru Omega zdravstveni radnici Klinike za zarazne bolesti UKC-a Tuzla, u saradnji s Udruženjem „Partnerstvo za zdravlje“ i Udruženjem studenata medicine u BiH BOHEMSA, organizovat će savjetovanje i testiranje građana.

Pored testiranja, zainteresovani će moći razgovarati sa zdravstvenim radnicima i dobiti informacije o načinima prijenosa infekcija, mjerama zaštite i značaju pravovremene dijagnostike.

Na Klinici za zarazne bolesti UKC-a Tuzla savjetovanje i testiranje bit će dostupno tokom 24 sata.

Koristit će se brzi testovi na HIV, hepatitis B i hepatitis C, a postupak će biti dobrovoljan, povjerljiv, anoniman i besplatan.

Pravovremeno otkrivanje infekcije omogućava uspješnije liječenje

U okviru obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv HIV/AIDS-a, na Klinici za zarazne bolesti u petak je održan i stručni skup posvećen savremenim metodama prevencije, dijagnostike i liječenja HIV infekcije.

Načelnica Klinike za zarazne bolesti UKC-a Tuzla, prof. dr. Rahima Jahić, istakla je da savremena medicina raspolaže efikasnim terapijama i metodama prevencije koje omogućavaju osobama koje žive s HIV-om dug i kvalitetan život.

Posebno je naglasila značaj ranog otkrivanja infekcije, redovnog uzimanja terapije i uklanjanja predrasuda koje pojedince mogu odvratiti od testiranja.

Građani su pozvani da iskoriste priliku za besplatno i anonimno testiranje, bez obaveze otkrivanja identiteta.