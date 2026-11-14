U UKC-u Tuzla završena edukacija za 14 ljekara iz ultrazvučne dijagnostike vrata

U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla završen je 14. tečaj ultrazvučne dijagnostike vrata, koji je okupio 14 ljekara s ciljem unapređenja njihovih stručnih znanja i praktičnih vještina.

Edukacija je organizovana u saradnji UKC-a Tuzla i Ljekarske komore Tuzlanskog kantona, a trajala je od 3. do 13. novembra 2026. godine. Završena je dodjelom certifikata polaznicima koji su prošli teorijski i praktični dio obuke.

Voditeljica tečaja bila je prim. doc. dr. med. sc. Belkisa Izić, specijalistica nuklearne medicine, a edukaciju su realizovali stručnjaci s dugogodišnjim iskustvom u ultrazvučnoj dijagnostici.

Tokom obuke polaznici su stekli znanja i vještine potrebne za samostalno izvođenje ultrazvučnih pregleda vrata. Posebna pažnja posvećena je prepoznavanju promjena na štitnoj žlijezdi, pravilnom tumačenju ultrazvučnih nalaza i značaju ranog otkrivanja oboljenja.

Voditeljica tečaja Belkisa Izić istakla je da je edukacija ljekara posebno važna zbog sve izraženije potrebe za kvalitetnom dijagnostikom oboljenja štitne žlijezde.

„U posljednje vrijeme bilježimo sve veći broj pacijenata s oboljenjima štitne žlijezde, zbog čega je izuzetno važno da što veći broj ljekara, posebno onih u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, bude adekvatno educiran i upoznat s ovom problematikom“, kazala je Izić.

Dodala je da se određena stanja mogu pratiti i zbrinjavati u domovima zdravlja, bez neposrednog tretmana specijaliste nuklearne medicine, zbog čega kontinuirana edukacija doprinosi ranijem prepoznavanju bolesti i pravovremenom upućivanju pacijenata na specijalističko liječenje.

Među predavačima na tečaju bili su i prof. dr. sc. Nihad Mešanović, prim. doc. dr. med. sc. Maja Sulejmanović, doc. dr. med. sc. Selma Čaluk, dr. Denis Omerbegović, dr. Fatima Mujarić, doc. dr. med. sc. Azra Sadiković, prim. prof. dr. med. sc. Munevera Bećarević i dr. Hajrudin Kozarević.

Organizacijom ovog tečaja UKC Tuzla i Ljekarska komora TK nastavljaju aktivnosti usmjerene na stručno usavršavanje zdravstvenih radnika i unapređenje dijagnostičkih mogućnosti, s ciljem kvalitetnije i dostupnije zdravstvene zaštite.