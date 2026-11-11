Predstavljen idejni projekat novog Urgentnog centra UKC-a Tuzla: Objekat će imati pet etaža

Novi Urgentni centar planiran je neposredno uz objekat hirurških grana na Gradini, a prostirat će se na ukupno 6.556 kvadratnih metara. Projektom je predviđeno objedinjavanje prijema, dijagnostike, reanimacije i hitnih operativnih zahvata na jednoj lokaciji.

U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla predstavljen je idejni projekat izgradnje novog Urgentnog centra, objekta čijom bi realizacijom trebali biti unaprijeđeni kapaciteti i organizacija hitnog medicinskog zbrinjavanja pacijenata.

Prema predstavljenom idejnom rješenju, riječ je o petoetažnom objektu bruto površine 6.556,52 kvadratna metra, koji je planiran neposredno uz objekat hirurških grana na Gradini. Novi centar trebao bi objediniti ključne medicinske službe i omogućiti efikasniji prijem, dijagnostiku i liječenje hitnih pacijenata.

Direktor UKC-a Tuzla Šekib Umihanić ocijenio je da je riječ o jednom od značajnijih strateških projekata ustanove, čiji je cilj skratiti vrijeme od prijema pacijenta do početka liječenja, ali i unaprijediti uslove rada medicinskog osoblja. Kako je istakao, planirano je da dijagnostika, trijaža, reanimacija i hitni operativni zahvati budu organizovani pod jednim krovom, čime bi se smanjila potreba za premještanjem pacijenata između različitih klinika.

O pripremnim aktivnostima i izradi projekta govorio je Nedim Palavrić, šef Službe mašinstva i koordinator projekta za Urgentni centar. Naveo je da su tokom pripreme projektnog zadatka razmatrane stručne smjernice, međunarodni standardi i iskustva u organizaciji savremenih urgentnih centara.

Šta je planirano u novom Urgentnom centru?

Idejnim projektom predviđeno je pet funkcionalno povezanih nivoa, od kojih svaki ima jasno definisanu namjenu.

U drugom suterenu, površine 1.294,58 kvadratnih metara, bit će smješteni garaža, magacin centralne apoteke, servis medicinskih uređaja te druge tehničke i logističke prostorije.

Prvi suteren, površine 1.395,77 kvadratnih metara, predviđen je za operacioni blok s pratećim sadržajima, specijalističke ambulante i prostorije za opservaciju pacijenata. Ovaj nivo bit će toplom vezom povezan s Klinikom za urologiju.

Najveći dio objekta bit će prizemlje, površine 1.648 kvadratnih metara. Tu će se nalaziti prijemni hol, trijaža prema međunarodnom ATS sistemu, sala za reanimaciju, hitna operaciona sala, sala za male zahvate, gipsaona, laboratorija i prostor za radiološku dijagnostiku.

Na prvom spratu, površine 1.643,65 kvadratnih metara, planirani su prostori Klinike za anesteziologiju i reanimatologiju, uključujući intenzivnu njegu s dvije izolacije, kao i administrativne prostorije, sala za sastanke i prostor za medicinsko osoblje. Na istom nivou bit će smješteni i angio sala, prostor za posmatranje akutnih i subakutnih pacijenata te prostor za edukaciju zaposlenih.

Drugi sprat, površine 574,52 kvadratna metra, namijenjen je restoranu s kuhinjom i pratećim sadržajima. Ovaj dio objekta imat će zasebno stepenište i lift sa sjeverne strane, čime će biti funkcionalno odvojen od medicinskih prostora.

Iz UKC-a Tuzla navode da je, osim medicinske funkcionalnosti, idejnim projektom predviđen i prepoznatljiv vizuelni identitet budućeg objekta. Predstavljanje idejnog projekta predstavlja korak u pripremi izgradnje novog Urgentnog centra. O konkretnom početku radova, rokovima realizacije i vrijednosti investicije u predstavljenim informacijama nisu navedeni detalji.