/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 11. novembar

Ali Huremović
/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 11. novembar

U izdanju dnevnika Crno i bijelo za 11. novembar donosimo pregled najvažnijih događaja iz Tuzlanskog kantona, Bosne i Hercegovine i svijeta.

Među temama su velike policijske akcije, nastavak BCG vakcinacije, odluke vlasti i okupljanje Žena Srebrenice u Tuzli.

U velikoj akciji protiv organizovanog kriminala uhapšeno je 15 osoba, dok je tokom dosadašnje istrage zaplijenjeno oko 150 kilograma droge. Policija Tuzlanskog kantona u odvojenoj akciji pronašla je oko tri kilograma droge, pištolj i municiju.

Posebnu pažnju posvetili smo mirnom protestu Žena Srebrenice na Trgu slobode u Tuzli, odakle je ponovo upućen apel za pronalazak nestalih i procesuiranje odgovornih za ratne zločine.

Dnevnik Crno i bijelo donosi i važne odluke nadležnih institucija

U Federaciji BiH nastavljena je BCG vakcinacija novorođenčadi, a roditelji su pozvani da nadoknade propuštene doze. Vlada FBiH odobrila je deset miliona maraka za institucije kulture, dok je Vlada TK povećala izdvajanja za zdravstveno osiguranje boračke populacije i donijela uredbu o organizovanju osam specijaliziranih službi zaštite i spašavanja.

Donosimo i informacije o stipendijama za studente iz boračke populacije, zahtjevima romskih organizacija te narandžastom meteorološkom upozorenju zbog najavljenog olujnog vjetra.

U sportskom dijelu govorimo o predstojećem gostovanju nogometne reprezentacije BiH Švedskoj i utakmici košarkaša Slobode protiv Drine iz Zvornika.

Pogledajte kompletno izdanje dnevnika Crno i bijelo od 11. novembra:

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