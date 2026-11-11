Portugal zatvorio 8.000 škola zbog snažne oluje, vjetar dostiže 140 km/h

Portugal je danas zatvorio približno 8.000 škola i obustavio rad javnih službi koje nisu neophodne zbog približavanja snažne atlantske oluje Čarls.

Vlasti su pozvale stanovništvo da ostane u svojim domovima, dok meteorolozi upozoravaju na obilne padavine, visoke valove i udare vjetra koji bi mogli dostići brzinu od 140 kilometara na sat.

Ulice portugalskih gradova uglavnom su prazne, a brojne ustanove i preduzeća privremeno su prekinuli rad. Prema dostupnim informacijama, ovo je prvi put da je Portugal zbog najavljenog nevremena donio odluku o zatvaranju svih škola na nacionalnom nivou.

Preventivne mjere pogodile su i trgovinski sektor. Jedan od najvećih lanaca supermarketa u zemlji zatvorio je svoje prodavnice, dok su organizatori velike međunarodne tehnološke konferencije u Lisabonu, koja okuplja približno 70.000 učesnika, otkazali sve aktivnosti planirane za danas.

Najjači udar oluje Čarls očekuje se tokom poslijepodnevnih i večernjih sati, prvenstveno duž atlantske obale Portugala. Olujni sistem približava se sa jugozapada, nakon što je u utorak zahvatio portugalsko ostrvo Madeiru, gdje su zabilježeni udari vjetra brzine do 130 kilometara na sat.

Portugalske vlasti suočavaju se s novim vremenskim izazovom nakon januarske oluje Kristin, koja je pogodila centralni dio zemlje. Tada je snažan vjetar oborio hiljade stabala i prouzrokovao veliku materijalnu štetu na objektima i infrastrukturi, a sanacija posljedica još nije završena.

Vlada Portugala bila je izložena kritikama zbog načina na koji je reagovala na januarsko nevrijeme, zbog čega su ovog puta preventivne mjere uvedene prije dolaska najjačeg udara oluje.

Prema portugalskoj meteorološkoj službi, u pojedinim područjima očekuje se više od 100 milimetara kiše u 24 sata, dok bi valovi uz obalu mogli dostići maksimalnu visinu od 13 metara. Za više dijelova zemlje izdata su crvena i narandžasta meteorološka upozorenja.