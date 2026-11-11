Radila u francuskim šumama, a sada uživa u penziji kod Prnjavora

Ali Huremović
Kobila iz Francuske penziju provodi kod Prnjavora

Kobila iz Francuske, stara 18 godina, nakon više od decenije rada penzionerske dane provodi u Šarincima kod Prnjavora. Nekada je izvlačila drva iz francuskih šuma i vukla kočije, a danas su joj svakodnevne obaveze znatno jednostavnije, odmor u prirodi i uživanje u pažnji ljudi koji je okružuju.

Ovu simpatičnu priču podijelila je Veterinarska stanica Big-Vet Prnjavor na svojoj Facebook stranici, predstavljajući neobičnu stanovnicu Šarinaca koja je svoj radni vijek provela daleko od Bosne i Hercegovine.

Riječ je o kobili rase pešeron, poznatoj po snažnoj građi i sposobnosti obavljanja teških poslova. Iako svojom veličinom ostavlja snažan utisak, njena narav je, prema riječima veterinara, potpuno drugačija.

Kobila iz Francuske danas ima samo jednu obavezu

Iz Veterinarske stanice Big-Vet Prnjavor navode da je ova osamnaestogodišnja kobila izuzetno mirna, nježna i umiljata te da posebno uživa u maženju.

Iza nje je više od deset godina rada u Francuskoj, gdje je korištena za izvlačenje drva i vuču kočija. Danas, umjesto zahtjevnih fizičkih poslova, vrijeme provodi u mirnijem okruženju, daleko od nekadašnjih obaveza.

Njena priča privlači pažnju i zbog neobičnog životnog puta, od francuskih šuma do malog mjesta u blizini Prnjavora.

Kako su to simpatično opisali iz veterinarske stanice, Francuska joj je dala posao, a Šarinci zasluženu penziju.

Objavu su propratili i fotografijama koje prikazuju kako je kobila iz Francuske izgledala tokom radnih godina, a kako danas provodi penzionerske dane u Bosni i Hercegovini.

Izvor: Facebook stranica Veterinarska stanica Big-Vet Prnjavor.

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