Macron odbio ostavku ministra nakon velikih nereda u Francuskoj

Ali Huremović
Macron odbio ostavku ministra nakon velikih nereda u Francuskoj

Neredi u Francuskoj tokom vikenda doveli su do ponude ostavke ministra unutrašnjih poslova Laurenta Nuñeza, ali ju je predsjednik Emmanuel Macron danas odbio. Umjesto smjene ministra, Macron je zatražio hitne promjene u radu policije i sigurnosnih službi nakon nasilnih protesta koji su zahvatili više francuskih gradova.

Nuñez je ostavku ponudio u nedjelju, nakon što su protesti održani 17. oktobra prerasli u nasilne sukobe, uništavanje imovine i pljačke. Međutim, francuski predsjednik odlučio je zadržati ministra na funkciji kako bi se osigurao kontinuitet rukovođenja sigurnosnim snagama.

Iz Jelisejske palate saopćeno je da je takva odluka donesena zbog potrebe za stabilnim komandovanjem policijskim i sigurnosnim strukturama u trenutnim okolnostima.

Neredi u Francuskoj otkrili propuste sigurnosnih službi

Macron je kritikovao propuste u pripremi i obavještajnom radu koji su prethodili nasilju. Od ministra unutrašnjih poslova zatražio je da osigura transparentno utvrđivanje odgovornosti i uvede nove metode postupanja sigurnosnih snaga.

Protesti su organizovani zbog nezadovoljstva visokim troškovima života, stanjem javnih usluga i uslovima u obrazovnom sistemu. Okupljanja su u pojedinim gradovima prerasla u nasilje, uz pljačke trgovina i oštećenja javnih objekata.

Prema podacima francuskih vlasti, tokom subotnjih protesta uhapšeno je više od 2.300 osoba, dok je povrijeđeno gotovo 1.000 pripadnika policije i žandarmerije.

Ministar Laurent Nuñez priznao je da sigurnosne službe nisu uspjele predvidjeti razmjere nasilja te da je policija u pojedinim gradovima izgubila kontrolu nad situacijom.

Neredi u Francuskoj doveli su i do sazivanja međuresornog kriznog sastanka pod vodstvom premijera Sébastiena Lecornua, na kojem se razmatraju posljedice nasilja i daljnje sigurnosne mjere.

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