Ravnateljica Klinike u kojoj je preminuo Kristian Periš podnijela ostavku

Selma Jatić
Foto: Darko Tomas / CROPIX

Majda Grah podnijela je ostavku na mjesto ravnateljice Klinike za psihijatriju Sveti Ivan u zagrebačkom Jankomiru, u kojoj je 21. oktobra preminuo 32-godišnji Kristian Josip Periš, prenosi Dnevnik.hr. 

Informaciju je potvrdio zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević na sjednici Gradske skupštine.
Tomašević je rekao da je jutros dobio informaciju o ostavci, zbog čega više nije potrebno glasati o prijedlogu za njeno razrješenje.
„Što se tiče tačke koja se odnosi na prijedlog da se razriješi ravnateljica bolnice Sveti Ivan, to postaje bespredmetno budući da sam dobio informaciju da je jutros ravnateljica podnijela ostavku“, izjavio je Tomašević.

Zahtjev za hitno razrješenje Grah uputio je Klub gradskih zastupnika Drito, koji je tražio da se ta tačka uvrsti u dnevni red Gradske skupštine, o čemu je dan ranije izvijestio HRT.
Ostavka dolazi nakon što je javnost uznemirila smrt 32-godišnjeg Kristiana Josipa Periša, koji je preminuo tokom hospitalizacije u ovoj klinici, nakon intervencije medicinskog osoblja.

Četvorica medicinskih tehničara osumnjičena za teško ubistvo

Periš je preminuo 21. oktobra na Odjelu za ovisnosti Klinike za psihijatriju Sveti Ivan. Zbog sumnje na teško ubistvo uhapšena su četvorica medicinskih tehničara, kojima je određen jednomjesečni istražni zatvor.

Snimci videonadzora, koji su dospjeli u javnost, prikazuju grubo postupanje prema pacijentu tokom fizičkog sputavanja. Prema dosad objavljenim informacijama, medicinski tehničari su ga udarali, pritiskali koljenima i držali mu jastuk na licu. Tačan uzrok smrti i odgovornost svih uključenih još se utvrđuju u istrazi.

Pitanja o odgovornosti uprave

Odgovornost ravnateljice Grah našla se u fokusu javnosti zbog načina na koji je bolnica reagovala nakon smrti pacijenta, posebno zbog vremena kada su pregledani snimci videonadzora i kada su o događaju obaviještene nadležne institucije.

Prema ranije objavljenim informacijama, Grah je snimke pregledala 4. novembra, a policiju je obavijestila 5. novembra, odnosno dvije sedmice nakon Periševe smrti.

Ministarstvo zdravstva Hrvatske također je problematiziralo kašnjenje u obavještavanju o događaju sa smrtnim ishodom. Ostavka ravnateljice sada otvara pitanje daljnjih poteza u upravljanju klinikom, dok se istraga o okolnostima Periševe smrti nastavlja.

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