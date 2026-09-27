Vučić podnio ostavku: Srbija ide ka novim predsjedničkim izborima

Aleksandar Vučić u nedjelju navečer podnio je ostavku na funkciju predsjednika Srbije, čime je njegov mandat na toj funkciji završen prije isteka drugog mandata. Ostavku je potpisao tokom obraćanja javnosti 27. septembra.

„Zahvalan sam građanima koji su dva puta svoje povjerenje ukazali meni. Danas je dan kada podnosim ostavku“, rekao je Vučić tokom obraćanja.

Vučić je na funkciji predsjednika Srbije bio od 2017. godine, uz prekid između dva mandata, a ostavkom je otvoren put za održavanje novih predsjedničkih izbora.

Prema Zakonu o predsjedniku Srbije, nakon prestanka mandata predsjednika njegove dužnosti privremeno preuzima predsjednik Narodne skupštine. Tu funkciju trenutno obavlja Ana Brnabić, koja predsjedničke dužnosti može obavljati najduže tri mjeseca. U tom periodu trebaju biti održani izbori za novog predsjednika Srbije.

Vučić je ranije najavio ostavku za 27. septembar, a prije samog obraćanja RTS je objavio da će javnosti govoriti u večernjim satima.

Tokom večerašnjeg obraćanja govorio je i o rezultatima vlasti tokom svog mandata, uključujući stanje javnog duga, zaposlenost, bruto domaći proizvod i razvoj putne infrastrukture.

Vučić je saopćio i da je, prije odlaska s funkcije, iskoristio pravo na pomilovanje 49 osoba. Među njima je, prema njegovim riječima, 12 osoba koje je povezao sa slučajem koji je nazvao „Novosadskom grupom“.

Ostavka dolazi uoči vanrednih parlamentarnih izbora koji su u Srbiji zakazani za 25. oktobar, dok bi predsjednički izbori trebali biti održani u zakonskom roku nakon prestanka predsjedničkog mandata.