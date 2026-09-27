EU priprema novi paket pomoći vrijedan 710 miliona eura za krizom pogođene zajednice

Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen najavila je novi paket podrške Evropske unije vrijedan gotovo 710 miliona eura, namijenjen raseljenim osobama, zajednicama koje ih primaju i stanovništvu pogođenom različitim krizama širom svijeta.

Najveći dio sredstava, ukupno 380 miliona eura, bit će usmjeren na pitanja migracija u subsaharskoj Africi tokom 2026. godine. Novac će biti namijenjen zaštiti ranjivih migranata, dobrovoljnom povratku i reintegraciji, kao i unapređenju upravljanja migracijama i odgovoru na prisilno raseljavanje.

Od tog iznosa, 240 miliona eura predviđeno je za program zaštite migranata, povratka i reintegracije u subsaharskoj Africi. Dodatnih 140 miliona eura bit će usmjereno na upravljanje migracijama, zaštitu raseljenih osoba i pronalaženje dugoročnih rješenja za njih, kao i podršku zajednicama domaćinima u pojedinim afričkim zemljama.

Za podršku naporima usmjerenim na mir i stabilnost u regiji Velikih jezera predviđeno je još 10 miliona eura. Sredstva bi, između ostalog, trebala pomoći povezivanju lokalnih inicijativa za posredovanje koje predvode žene, mladi i organizacije civilnog društva s nacionalnim i međunarodnim mirovnim procesima.

Evropska unija izdvojit će i 7,5 miliona eura za Demokratsku Republiku Kongo. Novac će biti namijenjen odgovoru na epidemiju ebole, ali i dugoročnom jačanju zdravstvene spremnosti, sistema odgovora na krize i nadzora.

Dodatna pomoć predviđena je i za stanovništvo Palestine i Libana. Za njih će biti izdvojeno 103 miliona eura, s obzirom na posljedice sukoba, raseljavanje stanovništva i pritisak na osnovne usluge.

Za Ukrajinu je najavljeno 52 miliona eura humanitarne pomoći i sredstava za pripremu za vanredne situacije pred zimu. Podrška će obuhvatiti smještaj, osnovne usluge i pomoć povezanu s energetskim potrebama.

Von der Leyen je poručila da novi paket treba pružiti podršku zajednicama koje su suočene s posljedicama sukoba, ekstremnih vremenskih događaja i rasta troškova života.