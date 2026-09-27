Imate prezrele banane? Isprobajte jednostavan recept za sočan banana hljeb

Prezrele banane ne morate bacati. Upravo one mogu biti odlična osnova za jednostavan banana hljeb, mekan i mirisan kolač koji se priprema bez miksera.

Što su banane zrelije i imaju više smeđih mrlja, to će kolač biti slađi i sočniji. Zbog toga se, po želji, može koristiti i nešto manje šećera.

Za pripremu su potrebne dvije veće, jako zrele banane, 200 grama brašna, 100 grama šećera, 115 grama otopljenog maslaca, 60 mililitara mlijeka, dva jajeta, pola vrećice praška za pecivo, prstohvat sode bikarbone i soli te nekoliko kapi ekstrakta vanilije.

Rernu najprije zagrijte na 175 stepeni, a kalup za hljeb premažite maslacem ili obložite papirom za pečenje. Banane u većoj zdjeli izgnječite viljuškom, zatim dodajte otopljeni maslac, jaja, mlijeko i ekstrakt vanilije te sve dobro promiješajte.

U drugoj posudi sjedinite brašno, šećer, prašak za pecivo, sodu bikarbonu i so. Suhe sastojke dodajte smjesi s bananama i lagano promiješajte dok se sve ne poveže. Smjesu nije potrebno dugo miješati jer bi banana hljeb mogao izgubiti svoju mekanu teksturu.

Dobijenu smjesu prebacite u pripremljeni kalup i pecite oko 50 minuta, odnosno dok kolač ne dobije zlatnu boju i bude pečen u sredini.

Nakon pečenja ostavite banana hljeb nekoliko minuta da se ohladi, a zatim ga narežite i poslužite uz kafu ili čaj.