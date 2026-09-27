Minimalne plate u Evropi rasle brže od cijena hrane

Minimalne plate, kako piše FENA, u Evropi u većini analiziranih zemalja rasle su brže od cijena hrane, uprkos snažnom poskupljenju osnovnih životnih namirnica tokom posljednjih pet godina.

Takav trend znači da je kupovna moć radnika koji primaju najniže plate, barem kada je riječ o troškovima hrane, u brojnim evropskim državama poboljšana.

Cijene prehrambenih proizvoda značajno su porasle pod uticajem inflacije, rasta troškova energije, proizvodnje i transporta. Istovremeno su brojne države povećavale zakonom propisane najniže plate kako bi ublažile posljedice rasta životnih troškova.

Minimalne plate u Evropi nadmašile rast cijena hrane

Podaci pokazuju da povećanje minimalnih primanja u većini posmatranih država nije samo pratilo poskupljenja hrane, nego ih je premašilo.

To, međutim, ne znači nužno da je ukupni životni standard radnika s najnižim primanjima poboljšan u istoj mjeri, jer na kućne budžete utiču i cijene stanovanja, energije, prijevoza i drugih proizvoda i usluga.

Kretanje minimalnih plata u Evropi i cijena osnovnih namirnica posebno je značajno za domaćinstva s nižim prihodima, kod kojih hrana čini veći dio ukupnih mjesečnih troškova.