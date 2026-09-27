Koliko često prati kosu? Najviše zavisi od vlasišta i tipa kose

RTV SLON
Zašto spavanje s mokrom kosom može naštetiti zdravlju i izgledu vaše kose
Foto: Pexels/ Ilustracija

Ne postoji univerzalno pravilo prema kojem bi svi trebali prati kosu jednak broj puta sedmično. Učestalost pranja zavisi od tipa kose, stanja vlasišta, fizičke aktivnosti i svakodnevnih navika.

Osobe s tankom i ravnom kosom uglavnom je mogu prati dva do tri puta sedmično, dok ljudi s gustom, kovrdžavom ili izrazito valovitom kosom često mogu napraviti duži razmak između pranja.

Ipak, važnije od samog tipa kose je stanje vlasišta. Ako se kosa brzo masti, vlasište svrbi ili se pojavljuje perut, pranje može biti potrebno češće. Kod suhog vlasišta, s druge strane, duži razmak između pranja može biti prikladniji.

Na učestalost pranja utiče i fizička aktivnost. Ljudi koji često vježbaju i pojačano se znoje mogu imati potrebu za češćim pranjem kako bi uklonili znoj, masnoću i ostatke proizvoda za njegu.

Prečesto pranje također može napraviti problem. Šamponiranje može isušiti kosu i iritirati vlasište, posebno ako se koriste agresivni proizvodi. U takvim slučajevima može pomoći blaži, hidratantni šampon ili jednostavno ispiranje vodom između dva pranja.

S druge strane, prerijetko pranje može dovesti do nakupljanja sebuma, ostataka proizvoda i nečistoća, što može biti praćeno svrbežom i peruti.

Zato učestalost pranja treba prilagoditi vlastitoj kosi i vlasištu. Ako se pojave uporan svrbež, izražena perut ili druge promjene koje ne prolaze, preporučljivo je potražiti savjet dermatologa.

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