Kosa nakon mora i bazena postaje suha? Ovi koraci mogu pomoći

Kosa nakon mora ili bazena često postaje suha, gruba i sklonija pucanju, a kombinacija soli, hlora i UV zračenja može dodatno oslabiti vlas i isušiti vlasište.

Zbog toga stručnjaci savjetuju da zaštita ne počinje tek nakon kupanja. Nekoliko jednostavnih koraka prije ulaska u vodu može smanjiti količinu soli ili hlora koju će kosa upiti.

Pokvasite kosu prije ulaska u more ili bazen

Jedan od najjednostavnijih trikova ne zahtijeva nikakve posebne proizvode.

Dermatologinja Aamna Adel savjetuje da se kosa prije ulaska u more ili bazen dobro pokvasi običnom vodom. Kada je vlas već zasićena čistom vodom, može upiti manje slane ili hlorisane vode.

Dodatnu zaštitu mogu pružiti regeneratori koji se ne ispiru ili manja količina ulja za kosu, koji stvaraju zaštitni sloj na vlasima.

Kod dužeg boravka na suncu korisni mogu biti i proizvodi namijenjeni zaštiti kose od UV zračenja.

Nakon kupanja kosu treba što prije isprati

Jednako je važno šta se radi nakon izlaska iz vode.

Ostatke soli i hlora preporučljivo je što prije isprati običnom vodom, prije nego što se osuše na kosi. Ako na plaži nema tuša, može pomoći i ispiranje vodom iz boce.

Nakon toga kosa se može oprati blagim šamponom, dok osobama koje često plivaju mogu odgovarati i proizvodi namijenjeni uklanjanju naslaga hlora.

Hidratacija može vratiti mekoću kosi

Nakon pranja važna je hidratacija, posebno ako je kosa već suha, kovrčava ili tretirana.

Regenerator ili maska mogu pomoći u zadržavanju vlage i olakšati raščešljavanje, dok se tokom perioda kada je kosa često izložena suncu, soli i hloru preporučuje smanjiti korištenje pegle, figara i drugih uređaja koji dodatno zagrijavaju vlas.

Stručnjaci savjetuju i da se svježe farbanje kose ne planira neposredno prije intenzivnog izlaganja moru, bazenu i suncu, jer hemijski tretirana kosa može biti poroznija i osjetljivija na oštećenja.

Najjednostavnija rutina tako se svodi na nekoliko koraka: pokvasiti kosu prije kupanja, isprati je odmah nakon izlaska iz vode i redovno joj vraćati vlagu odgovarajućom njegom.