Vučić najavio ostavku za 27. septembar, nakon toga ulazi u izbornu kampanju

Aleksandar Vučić najavio je da će 27. septembra podnijeti ostavku na funkciju predsjednika Srbije, nakon čega namjerava učestvovati u kampanji za vanredne parlamentarne izbore zakazane za 25. oktobar.

Vučić je u obraćanju za televiziju Pink rekao da će se na dan najavljene ostavke obratiti građanima i zahvaliti im na dosadašnjoj podršci.

Govoreći o periodu provedenom na čelu Srbije, kazao je da je funkciju obavljao „vjerno, marljivo, posvećeno i borbeno“, te najavio da će nakon ostavke u predizbornoj kampanji nastupati kao građanin.

Parlamentarni izbori zakazani za 25. oktobar

Vanredni parlamentarni izbori u Srbiji zvanično su raspisani za 25. oktobar. Vučić je 9. septembra potpisao ukaz o raspuštanju Narodne skupštine i odluku o raspisivanju izbora.

Republička izborna komisija u međuvremenu je proglasila izbornu listu „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“, na kojoj se Vučić nalazi na prvom mjestu.

Vučić je tokom posljednjih obraćanja govorio i o mogućim promjenama nakon izbora, uključujući smanjenje broja ministara u budućoj vladi, dok je komentarisao i političke protivnike i Studentsku listu. Te izjave dio su aktuelne predizborne kampanje.

Šta slijedi ako Vučić podnese ostavku?

Prema Zakonu o predsjedniku Republike Srbije, predsjednik ostavku podnosi u pisanoj formi predsjedniku Narodne skupštine, a mandat prestaje u trenutku kada ostavka stigne u parlament.

Takav potez otvorio bi i pitanje novih predsjedničkih izbora. Republička izborna komisija navodi da se, kada predsjedniku mandat prestane prije vremena zbog ostavke, vanredni predsjednički izbori moraju održati najkasnije u roku od tri mjeseca.

Vučić je na funkciji predsjednika Srbije od 2017. godine, a sada je najavio da će mandat okončati nekoliko sedmica prije vanrednih parlamentarnih izbora.