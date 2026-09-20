Počinje prodaja ulaznica za BiH – Rumunija: Cijene od 40 do 60 KM

Ulaznice za utakmicu BiH – Rumunija, koja će 17. novembra biti odigrana na stadionu Bilino polje u Zenici, od ponedjeljka ulaze u pretprodaju, a cijene se kreću od 40 do 60 KM.

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine duel posljednjeg kola grupe B4 UEFA Lige nacija protiv Rumunije igrat će od 20:45 sati.

Ulaznica za zapadnu tribinu koštat će 60 KM, za istočnu 50 KM, dok će za sjevernu i južnu tribinu biti potrebno izdvojiti po 40 KM.

Ko prvi kupi, osigurao je mjesto na Bilinom polju

Pretprodaja počinje 21. septembra u 12 sati i trajat će do 23. septembra, a mogućnost kupovine imat će navijači koji su se na platformu bhff.fans registrovali najkasnije do 18. septembra.

Sama registracija, međutim, ne znači i zagarantovanu ulaznicu. Iz Saveza navode da je broj registrovanih korisnika približno četiri puta veći od kapaciteta Bilinog polja, zbog čega će ulaznice dobiti oni koji prvi završe kupovinu, do popune raspoloživih mjesta.

U pretprodaji će s jednog korisničkog naloga biti moguće kupiti najviše dvije ulaznice. Isti limit Savez primjenjuje i u aktuelnom sistemu prodaje ulaznica za domaće utakmice Zmajeva.

Redovna prodaja samo ako ostane ulaznica

Ukoliko ulaznice za BiH – Rumunija ne budu rasprodate tokom pretprodaje, redovna prodaja počet će 24. septembra u 12 sati putem platforme Event.ba.

Kupci će nakon izvršene kupovine dobiti potvrdu, dok će validna ulaznica s QR kodom biti dostavljena na e-mail 24 sata prije početka utakmice. Na ovaj način Savez nastoji smanjiti mogućnost preprodaje i drugih zloupotreba.

Savez je ranije upozorio i da će za ulazak na stadion važiti isključivo ulaznice kupljene putem ovlaštenog sistema, te da podaci na ulaznici moraju odgovarati osobi koja je koristi. Na ulazima će se vršiti kontrole ulaznica i ličnih dokumenata.

Utakmica protiv Rumunije bit će posljednji nastup Zmajeva u grupnoj fazi ovogodišnje Lige nacija. Prije tog susreta reprezentacija BiH 14. novembra gostuje Švedskoj.