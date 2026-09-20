Dvije bronze za BiH u Meksiku: Muhović i Hadžić stigli do medalja u Guadalajari

Bosna i Hercegovina ima dva mjesta na pobjedničkom postolju Karate 1 Youth League turnira u meksičkoj Guadalajari. Davud Muhović i Omer Hadžić osvojili su bronzane medalje u kadetskim kategorijama, a obojica nastupaju za Karate klub Champion.

Muhović je do odličja stigao u kategoriji do 52 kilograma. Nakon što je u prvom kolu bio slobodan, u narednoj borbi savladao je Meksikanca Marija Alberta Shinjija Pereza Kasugu rezultatom 3:1. U trećem kolu poražen je od Kostarikanca Moisesa Gonzaleza, koji je kasnije osvojio turnir.

Bh. karatista dobio je novu priliku kroz repasaž i iskoristio je. Najprije je sa 3:0 bio bolji od Meksikanca Denilsona Ronalda Sancheza Acoste, a potom je u borbi za bronzu savladao Renata Emzeeva i osigurao mjesto na postolju.

Još jedan uspješan nastup imao je Omer Hadžić u kategoriji do 63 kilograma. Takmičenje je otvorio pobjedom 7:1 protiv Kanađanina Timothyja Jilocu, nakon čega je savladao dvojicu meksičkih predstavnika, Franca Williama Donalda Beldessija sa 10:1 i Iana Gameza Antunu sa 4:1.

Hadžić je zaustavljen tek u narednoj fazi, kada je izgubio od Meksikanca Pabla Zermena Raza. I on je svoju šansu za medalju tražio kroz repasaž, a u borbi za treće mjesto bio je uspješniji od Kostarikanca Juana Camila Villalobosa Hincapiea rezultatom 5:3.

Tako su dvojica predstavnika BiH turnir u Guadalajari završila sa bronzanim medaljama. Karate 1 Youth League je serija takmičenja Svjetske karate federacije namijenjena mlađim kategorijama, uključujući kadete, juniore i takmičare do 21 godine.