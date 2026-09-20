Kalendarska jesen počinje 23. septembra: Evo šta zapravo označava njen dolazak

Kalendarska jesen počinje u srijedu, 23. septembra, a ove godine jesenja ravnodnevnica nastupit će u 2:05 sati po lokalnom vremenu u Bosni i Hercegovini.

Iako su jutra već svježija, lišće polako mijenja boju, a dnevne temperature više nisu na nivoima iz prve polovine septembra, astronomski početak jeseni određuje položaj Zemlje u odnosu na Sunce.

Jesenja ravnodnevnica trenutak je kada Sunce prelazi nebeski ekvator i kada na sjevernoj hemisferi počinje astronomska, odnosno kalendarska jesen. U Sarajevu će ove godine taj trenutak nastupiti 23. septembra u 2:05 sati.

Kalendarska i meteorološka jesen nisu isto

Meteorološka jesen već je počela 1. septembra i traje tokom septembra, oktobra i novembra. Takva podjela koristi se prvenstveno zbog jednostavnijeg praćenja i poređenja vremenskih i klimatskih podataka.

Kalendarska jesen, s druge strane, vezana je za jesenju ravnodnevnicu, pa njen početak ne pada svake godine u potpuno isto vrijeme.

Od tog perioda dani na sjevernoj hemisferi nastavljaju se skraćivati, a noći postaju sve duže, sve do zimskog solsticija u decembru.

Iako se za ravnodnevnicu često kaže da tada dan i noć traju jednako, stvarno trajanje dnevne svjetlosti nije potpuno 12 sati. U Sarajevu će 23. septembra, prema astronomskim podacima, Sunce izaći oko 6:34, a zaći oko 18:42 sati, pa će dan trajati nešto više od 12 sati.

Jesen stiže uz svježija jutra

Početak kalendarske jeseni ove godine pratit će i vremenske prilike primjerenije ovom dijelu godine.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u srijedu, 23. septembra, očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost i slab sjeverni i sjeverozapadni vjetar.

Jutarnje temperature u Bosni trebale bi se kretati od šest do 12 stepeni, na jugu do 14, dok će dnevne biti uglavnom između 16 i 22 stepena, a na jugu zemlje do 26 stepeni.

Dan ranije, u utorak, u Bosni se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz mogućnost slabe kiše u pojedinim centralnim, istočnim i sjevernim područjima, dok će u Hercegovini biti više sunca.

Zašto jesen ne počinje uvijek 21. septembra?

Datum ravnodnevnice može se pomjerati između 22. i 23. septembra zbog toga što kalendarska godina ne traje tačno koliko i obilazak Zemlje oko Sunca. Na razliku utiču i prijestupne godine, kojima se kalendar periodično usklađuje sa stvarnim kretanjem Zemlje.

Zato kalendarska jesen nema uvijek isti datum početka, iako se njen dolazak uglavnom veže za posljednju trećinu septembra.

Nakon 23. septembra dani će nastaviti gubiti na dužini, jutra i večeri postajat će sve hladniji, a priroda će postepeno ulaziti u period koji povezujemo s pravom jeseni.