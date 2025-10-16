Jesen donijela više prehlada i gripa u Tuzli, uskoro vakcinacija

Prehlada i gripa pojačana tokom jeseni

Dolazak jeseni donosi i povećan broj slučajeva prehlada i respiratornih infekcija. U Domu zdravlja Tuzla kako je rečeno za RTV7 već se bilježi porast pregleda, posebno među školskom djecom, koja su najčešće pogođena sezonskim virusima.

Stručnjaci upozoravaju da se u narednim sedmicama može očekivati veći broj pacijenata, naročito među starijom populacijom i osobama slabijeg imuniteta.

Nagli porast respiratornih infekcija

Kako ističu iz Doma zdravlja Tuzla, trenutno stanje još uvijek nije alarmantno, ali su vidljivi prvi znaci porasta broja oboljelih. U posljednjih nekoliko sedmica primijećen je nagli porast respiratornih infekcija, posebno među radno aktivnim stanovništvom i starijim osobama.

Školska djeca, koja su u čestom međusobnom kontaktu, sve češće dolaze na preglede zbog simptoma prehlade, povišene temperature i kašlja.

Ljekari očekuju da će s dolaskom hladnijih dana broj pacijenata s respiratornim tegobama dodatno rasti. Jesen je period kada virusi gripe i prehlade najlakše cirkulišu, a zatvoreni prostori i bliski kontakti pogoduju njihovom širenju. Upravo zato, zdravstvene ustanove se pripremaju za veći broj pregleda i moguć porast oboljenja u narednim sedmicama.

Uskoro vakcinacija protiv sezonske gripe

Iz Doma zdravlja Tuzla najavljuju da će vakcine protiv sezonske gripe biti dostupne u novembru i decembru. Preporučuju da se svi građani, a naročito osobe starije životne dobi, hronični bolesnici i zdravstveni radnici, redovno vakcinišu svake godine.

Vakcinacija je, kako ističu, najbolji način da se spriječe teži oblici bolesti i komplikacije koje gripa može izazvati.

Kada je riječ o virusu korone, trenutno nema značajnijeg broja slučajeva COVID-19 u Tuzli. Međutim, zdravstveni radnici podsjećaju da bi građani i dalje trebali biti oprezni, naročito tokom jeseni i zime kada se virusi lakše šire.

Ljekari savjetuju građanima da ojačaju imunitet pravilnom ishranom, dovoljnim unosom tečnosti i redovnim odmorom. Preporučuje se izbjegavanje većih gužvi, često pranje ruku i provjetravanje prostorija.

Iako su respiratorne infekcije uobičajene za ovo doba godine, stručnjaci naglašavaju da pravovremena reakcija i odgovorno ponašanje mogu značajno smanjiti rizik od širenja bolesti.