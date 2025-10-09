Povećan broj oboljelih od korona virusa u Federaciji BiH

U Federaciji Bosne i Hercegovine zabilježen je porast broja oboljelih od korona virusa, što potvrđuju podaci Zavoda za javno zdravstvo FBiH. Stručnjaci upozoravaju da se od početka septembra bilježi kontinuiran rast slučajeva COVID-19 putem rutinskog nadzora, a taj trend nastavlja se i s početkom nove sezone praćenja respiratornih infekcija 2025/2026.

Nova sezona nadzora nad respiratornim virusima, koja je počela 40. sedmice tekuće godine i traje do 20. sedmice naredne, obuhvata praćenje gripe, virusa SARS-CoV-2 i respiratornog sincicijskog virusa (RSV). Cilj je rano otkrivanje cirkulacije virusa i praćenje intenziteta aktivnosti bolesti koje svake jeseni i zime pogađaju veliki broj stanovnika.

Epidemiologinja dr. Rozalija Nedić iz Zavoda za javno zdravstvo FBiH navodi da se porast slučajeva COVID-19 poklapa s početkom sezone respiratornih infekcija i dolaskom hladnijeg vremena. „S obzirom na očekivanu veću aktivnost respiratornih virusa u nadolazećem razdoblju, važno je pojačati preventivne mjere – redovno pranje ruku, provjetravanje prostorija, izbjegavanje većih okupljanja i ostanak kod kuće u slučaju pojave simptoma“, ističe dr. Nedić.

Protekla sezona gripe 2024/2025. donijela je ukupno 27.496 prijavljenih osoba sa simptomima sličnim gripi, a laboratorijskim testiranjima potvrđen je najveći broj slučajeva gripe tipa A. U 2024. godini zabilježena su tri smrtna slučaja povezana s gripom, dok je u prvoj polovini 2025. registrirano njih trinaest, što dodatno ukazuje na potrebu za odgovornim pristupom i vakcinacijom.

Zavod za javno zdravstvo FBiH uskoro će obavijestiti javnost o dostupnosti vakcina protiv gripe, koje su prvenstveno namijenjene zdravstvenim radnicima i rizičnim skupinama. Istovremeno će se nastaviti redovno praćenje epidemiološke situacije i obavještavanje građana o kretanju gripe i drugih respiratornih infekcija.