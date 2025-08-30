Muči li vas prehlada ovih dana, ovo je razlog

Muči li vas prehlada ovih dana, imate li glavobolju ili povišenu temperaturu? Najvjerovatniji razlog bi mogao biti ljetni val COVID-a 19. Posljednjih dana sve više pacijenata suočava sa simptomima koji podsjećaju na običnu prehladu, a mnogi i sami potvrde pozitivan test na kovid i odluče se liječiti kod kuće. Ljekari ne pozivaju na paniku, ali naglašavaju da stariji i hronični bolesnici trebaju biti dodatno oprezni.

Najčešći simptomi ovog soja virusa su curenje nosa, grlobolja, glavobolja, bolovi u mišićima i blago povišena temperatura, zbog čega oboljeli često pomisle da se radi o ljetnoj prehladi, a ne o COVID-19 infekciji. Većina se liječi kod kuće i odmara nekoliko dana.

Na infektivnim odjelima u Evropi zabilježeno je blago povećanje hospitalizacija, uglavnom kod starijih osoba i pacijenata sa hroničnim bolestima, ali bez ozbiljnijih kliničkih slika. Većina hospitalizovanih je stabilna i ne zahtijeva intenzivnu medicinsku njegu.

Sezonski karakter virusa potvrđuje da se gotovo svako ljeto javlja ljetni val COVID-a 19. Tokom toplih mjeseci dolazi do češćeg boravka u klimatiziranim prostorijama, putovanja i većeg broja kontakata, što pogoduje širenju zaraze.

Od 2020. godine svako ljeto donosi porast broja slučajeva, najčešće sa novim varijantama virusa. Simptomi su sada uglavnom blagi i svedeni na bolove u grlu, umor i prehladne tegobe, posebno kod mlađe populacije.