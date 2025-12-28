Čaj kao saveznik zdravlja: Šta piti kada vas uhvati prehlada

Kada nas uhvati prehlada, šolja toplog čaja često je prvi izbor. Osim što zagrijava tijelo i prija u trenucima slabosti, topli napici mogu ublažiti kašalj, bol u grlu i opću nelagodu. Dobra hidratacija je jedan od ključnih faktora oporavka, a čajevi bez kofeina su posebno pogodni. Uz to, mnogi čajevi sadrže polifenole, biljne spojeve koji mogu ojačati imunitet i pomoći tijelu u borbi protiv infekcija, piše Health.com.

Zeleni čaj

Zeleni čaj bogat je katehinima, vrstom polifenola koji imaju antivirusno, antibakterijsko i protivupalno djelovanje. Istraživanja pokazuju da redovno konzumiranje zelenog čaja može smanjiti rizik od gripe i drugih virusnih infekcija. Jedna studija je pokazala da su osobe koje su pile zeleni čaj najmanje dva puta sedmično imale znatno manju vjerovatnoću da se razbole.

Za najbolji učinak preporučuje se priprema čaja s vodom zagrijanom na oko 85 stepeni ili duže potapanje listića u hladnoj vodi. Dodavanje malo limuna može dodatno pojačati djelovanje katehina. Ipak, treba imati na umu da zeleni čaj sadrži kofein, pa ga je bolje piti u prvoj polovini dana.

Čaj od ehinaceje kao podrška organizmu

Ehinaceja je biljka prepoznatljiva po ljubičastim cvjetovima i dugoj tradiciji upotrebe u jačanju imuniteta. Sadrži alkamide, spojeve koji pomažu u smanjenju upala i podržavaju odbrambene mehanizme tijela. Neka istraživanja ukazuju na to da preparati od ehinaceje mogu smanjiti rizik od infekcija gornjih disajnih puteva.

Studija iz 2022. godine pokazala je da je čaj od ehinaceje bio djelotvorniji od kapsula u borbi protiv virusa. Ipak, trudnice, dojilje i osobe s hroničnim bolestima ili alergijama trebale bi se prije upotrebe posavjetovati s ljekarom.

Čaj od bazge

Bobice bazge tamnoljubičaste su boje i bogate antocijanima, snažnim antioksidansima koji jačaju imuni sistem i mogu usporiti širenje virusa. Pregled istraživanja iz 2021. godine pokazao je da suplementi od bazge mogu skratiti trajanje prehlade i ublažiti simptome.

Ipak, dokazi o djelotvornosti samog čaja od bazge su ograničeni. Važno je znati da su listovi, stabljike i nezrele bobice bazge otrovni, pa se čaj mora pripremati isključivo od pravilno osušenih i obrađenih plodova.

Kamilica za lakši san i oporavak

Kamilica se tradicionalno koristi kod prehlade i kašlja zahvaljujući svojim umirujućim i protivupalnim svojstvima. Iako nema direktnih dokaza da čaj od kamilice liječi prehladu, poznato je da poboljšava kvalitet sna.

Dobar san je izuzetno važan za oporavak organizma, jer se upravo tada tijelo najefikasnije bori protiv infekcija. U tom smislu, kamilica može indirektno pomoći bržem ozdravljenju.

Čaj od đumbira

Đumbir sadrži gingerole, spojeve za koje se vjeruje da imaju antivirusna svojstva, iako to još nije potvrđeno istraživanjima na ljudima. Studije su pokazale da suplementi od đumbira mogu smanjiti upalne procese u tijelu i djelovati kao snažni antioksidansi.

Smanjenje upala može olakšati simptome prehlade, ali direktan utjecaj čaja od đumbira na trajanje bolesti još uvijek nije dovoljno istražen.

Čaj od limuna i hidratacija

Čaj od limuna često se povezuje s ublažavanjem simptoma prehlade, ali za to ne postoje čvrsti naučni dokazi. Limun je bogat vitaminom C, koji može ublažiti jačinu prehlade, ali sam čaj ne sadrži velike količine ovog vitamina.

Najbolji način za unos vitamina C je svježe voće, ali čaj od limuna je dobar izbor za hidrataciju. Za dodatnu korist, u toplu vodu možete iscijediti svježi limunov sok i tako dobiti jednostavan, topao napitak koji prija tokom prehlade.