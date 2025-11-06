Započinje vakcinacija protiv sezonske gripe u Tuzlanskom kantonu

Gripa je zarazna bolest respiratornog sistema prouzrokovana virusom Influenza, koja se javlja sezonski, najčešće tokom hladnijeg dijela godine. Bolest se širi kapljičnim putem, a svake godine u svijetu oboli više od 600 miliona ljudi, dok u Bosni i Hercegovini bude registrovano više od 50 hiljada slučajeva.

Gripu karakteriše nagla pojava simptoma kao što su povišena temperatura, glavobolja, bolovi u mišićima i zglobovima, osjećaj malaksalosti i nemoći, dok se rjeđe javljaju mučnina, povraćanje, gubitak apetita i probavne tegobe.

Jedna od ključnih osobina virusa gripe jeste njegova sposobnost mutacije, odnosno stalnog mijenjanja. Upravo zbog toga od gripe možemo oboljeti više puta, jer ne stječemo trajni imunitet. To je i glavni razlog zbog kojeg je potrebna vakcinacija svake godine.

Liječenje gripe je simptomatsko, što znači da se ublažavaju simptomi bolesti – mirovanjem, unosom tečnosti, snižavanjem temperature i ublažavanjem kašlja.

Kako postupiti u slučaju simptoma gripe?

Stručnjaci savjetuju da se, u slučaju pojave simptoma, poštuju osnovne mjere zaštite: često pranje ruku sapunom i toplom vodom, korištenje jednokratnih maramica pri kihanju i kašljanju, redovno provjetravanje prostorija i izbjegavanje bliskog kontakta s osobama koje imaju respiratorne simptome.

Također, preporučuje se ostanak kod kuće u slučaju bolesti, a ako se stanje pogorša, potrebno je potražiti pomoć doktora porodične medicine.

Vakcinacija protiv gripe

Vakcinacija protiv gripe predstavlja najznačajniju preventivnu mjeru u sprječavanju i smanjenju obolijevanja, hospitalizacija, komplikacija i smrtnog ishoda.

Vakcina protiv gripe koristi se više od 50 godina i godišnje je primi oko 500 miliona ljudi širom svijeta.

Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona organizuje dane otvorenih vrata za vakcinaciju stanovništva, koji će se održati u prostorijama Zavoda.

Vakcinacija počinje u četvrtak, 6. novembra 2025. godine, u terminu od 07:00 do 15:00 sati.

Prioritetne skupine za vakcinaciju su zdravstveni radnici, osobe starije životne dobi i hronični bolesnici.

Zakazivanje termina nije potrebno, a dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 035/307-705 i 035/307-706.

Zavod poziva građane Tuzlanskog kantona da se odazovu vakcinaciji protiv sezonske gripe i na taj način smanje rizik od obolijevanja i komplikacija koje ova bolest može izazvati.