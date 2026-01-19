Federacija BiH ima cjepivo koje sprječava karcinom grlića maternice

Januar/siječanj je mjesec podizanja svijesti o karcinomu vrata maternice (cerviksa). Glavni je uzročnik humani papiloma virus (HPV), a najučinkovitija zaštita imunizacija. Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine provodi javnozdravstvenu i edukativnu kampanju “Mali korak za veliku sigurnost” u cilju prevencije i što veće procijepljenosti protiv HPV-a.

Cjepiva su razvijena kako bi se spriječilo obolijevanje, komplikacije i smrtnost od zaraznih bolesti. Među njima, cjepivo protiv humanog papiloma virusa (HPV) se posebno ističe jer značajno smanjuje rizik od obolijevanja i smrtnosti od određenih vrsta karcinoma.

Humani papiloma virus (HPV) je ključni uzročnik karcinoma vrata maternice (cerviksa). HPV uzrokuje i pojavu genitalnih bradavica. Godišnje više od 150 žena u FBiH oboli od karcinoma vrata maternice, a više od 80 njih umre. Imunizacija protiv HPV-a je siguran način zaštite od karcinoma i bolesti uzrokovanih HPV-om.

“Kao ravnatelj Zavoda i infektolog stojim čvrsto iza činjenice da je uvođenje HPV imunizacije jedan od najvrjednijih javnozdravstvenih iskoraka u Federaciji Bosne i Hercegovine, jer ne samo da štiti od bradavica nego žene štiti od smrtoosnog karcinoma cerviksa, ali i drugih malignih bolesti povezanih s HPV-om. Ovo je ulaganje u zdravlje budućih generacija, preventivna mjera koja spašava živote i rasterećuje zdravstveni sustav”, rekao je doc. dr. sc. prim Siniša Skočibušić, dr. med, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH.

Zahvaljujući potpori Vlade Federacije BiH, Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine u 2022. godini započeo je Program imunizacije protiv HPV-a te provodi i preporučuje besplatnu imunizaciju protiv HPV-a prvenstveno djevojčicama i dječacima u dobi od 13 i 14 godina. Daju se 2 doze devetovalentnog cjepiva protiv HPV-a, s razmakom od najmanje 6 mjeseci između 1. i 2. doze cjepiva. Sukladno dostupnosti cjepiva, Zavod cijepi i starije dobne skupine.

“Pije tri godine uveli smo HPV cjepivo u program imunizacije u Federaciji BiH, čime smo mladima omogućili učinkovitu zaštitu od infekcija koje mogu dovesti do karcinoma. Ovo cjepivo je jedna od najznačajnijih preventivnih mjera u modernoj medicini i ključni korak ka smanjenju obolijevanja od karcinoma vrata maternice, koji je među prvih pet karcinoma u ženskoj populaciji, ali i drugih karcinoma povezanih s HPV infekcijom”, rekao je prof. dr. sc. prim. Sanjin Musa, dr. med, voditelj Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH.

U protekle tri godine provođenja imunizacije protiv HPV-a, u Federaciji BiH dato je skoro 15.000 doza cjepiva, uz postupni porast obuhvata imunizacijom.

Pravovremena prevencija imunizacijom i redovni pregledi predstavljaju najvažniji korak u zaštiti zdravlja i spašavaju živote.