Jesen je stigla u ormare: Šta nositi kada je ujutro hladno, a popodne toplo

Jesen donosi jedan od najvećih modnih izazova – kako se obući kada jutro počne uz niske temperature, a već nekoliko sati kasnije sunce ponovo zagrije grad.

Upravo je prijelazni period između ljeta i jeseni idealan za slojevito oblačenje. Umjesto da odmah izvadite najdeblje džempere i jakne, nekoliko laganijih komada može vam omogućiti da tokom dana prilagođavate odjevnu kombinaciju temperaturi.

Klasična pamučna ili malo šira košulja može biti odlična osnova za jesensku kombinaciju. Ujutro je možete nositi ispod laganog džempera ili jakne, a kada temperatura poraste, gornji sloj jednostavno skinuti.

Bijela, bež, svijetloplava i prugasta košulja lako se kombinuju s farmerkama, pantalonama ili suknjama.

U ovom periodu nema potrebe odmah posezati za najdebljom zimskom garderobom. Tanji džemper od pamuka ili finog pletiva može biti sasvim dovoljan za hladnija jutra.

Posebno su praktični modeli koji se lako mogu skinuti i prebaciti preko ramena kada postane toplije.

Ako tražite komad koji može funkcionisati i u poslovnoj i u svakodnevnoj kombinaciji, blejzer je jedan od najboljih izbora.

Može se nositi preko majice, košulje ili tanke rolke, uz farmerke, pantalone ili suknju. Ujutro pruža dodatni sloj, dok ga tokom toplijeg dijela dana možete jednostavno skinuti.

Za promjenjivo vrijeme najbolje je birati materijale u kojima se osjećate ugodno i tokom hladnijeg jutra i toplijeg poslijepodneva.

Farmerke su klasik koji se lako uklapa uz gotovo sve jesenske komade, dok šire pantalone od pamuka ili drugih laganijih materijala mogu biti dobra alternativa.

Dolaskom jeseni ne znači da je vrijeme da odmah iz ormara izvadite najteže čizme.

Patike, mokasine i druge zatvorenije cipele odličan su izbor za prijelazni period. Kada temperature dodatno padnu, kombinaciju možete prilagoditi čizmama ili gležnjačama.

Najjednostavnije pravilo za promjenjivo jesensko vrijeme je – obucite se slojevito.

Majica ili košulja mogu biti osnovni sloj, preko njih lagani džemper ili kardigan, a kao završni sloj blejzer, jakna ili mantil.

Tako ćete se lako prilagoditi temperaturi bez potrebe da cijeli dan provedete u pretoploj odjeći.

S dolaskom jeseni prirodno se vraćamo toplijim tonovima. Bež, smeđa, maslinasta, bordo, krem i tamnoplava lako se kombinuju i daju garderobi izraženiji jesenski izgled.

Ne morate, međutim, mijenjati cijelu garderobu. Dovoljno je nekoliko detalja – torba, marama, kaiš ili džemper u jesenskoj nijansi – da ljetnu kombinaciju pretvorite u prikladniju za novu sezonu.

Prijelaz iz ljeta u jesen zato ne mora značiti veliku kupovinu. Uz nekoliko osnovnih komada i dobro slojevito oblačenje, ista garderoba može funkcionisati i u hladnom jutru i toplom poslijepodnevu.