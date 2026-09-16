Muškarac u TK osuđen na sedam godina zatvora zbog nasilja u porodici i pokušaja ubistva policajca

Kantonalni sud u Tuzli donio je prvostepenu, nepravosnažnu presudu kojom je N.B. osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od sedam godina zbog nasilja u porodici u sticaju s pokušajem ubistva, sprečavanjem službene osobe u vršenju službene radnje i neovlaštenim posjedovanjem oružja.

Sud je za krivično djelo nasilje u porodici utvrdio kaznu zatvora od jedne godine, za pokušaj ubistva pet godina, za sprečavanje službene osobe u vršenju službene radnje jednu godinu, dok je za neovlašteno nabavljanje, posjedovanje, držanje, nošenje i trgovinu oružjem utvrđena kazna zatvora od tri mjeseca.

Primjenom odredbi o sticaju, optuženom je izrečena jedinstvena kazna zatvora od sedam godina.

Prema navodima iz presude, N.B. je 11. maja 2025. godine, oko 22 sata, u mjestu Stari Teočak, ugrozio mir i tjelesnu cjelovitost svoje supruge. Uz prijetnje pištoljem da će je ubiti, više puta je nasrtao na nju, udarao je šakama po rukama, povukao za kosu i gurnuo na trosjed, pri čemu ju je vrijeđao i galamio.

Nakon intervencije policijskih službenika po prijavi nasilja u porodici, optuženi je upotrebom vatrenog oružja nanio lake tjelesne povrede policijskom službeniku Z.A.

Po dolasku tima Jedinice za specijalnu podršku Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, N.B. je nastavio ispaljivati hice i u njihovom pravcu, sve dok ga policijski službenici nisu stavili pod kontrolu.

Nakon toga prevezen je u Dom zdravlja Teočak radi pružanja ljekarske pomoći zbog povreda u predjelu glave. Vještačenjem je utvrđeno da je te povrede vatrenim oružjem nanio sam sebi.

Optuženi je proglašen krivim i zbog toga što je bez odobrenja i važeće isprave o oružju neovlašteno nabavio i držao poluautomatski pištolj.

Nakon izricanja presude, Kantonalni sud u Tuzli donio je rješenje kojim je N.B. produžen pritvor. Pritvor može trajati najduže devet mjeseci, računajući od dana izricanja presude.

Presuda je prvostepena i nepravosnažna.