Završeni radovi na sanaciji i asfaltiranju puteva na tri lokacije u Tuzli

Jasmina Ibrahimović

Na području Tuzle završeni su radovi na sanaciji i asfaltiranju putne infrastrukture na nekoliko lokacija, saopćeno je iz Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzle.

U okviru programa „Putna infrastruktura I“, okončani su radovi na dvije dionice, dok je na još jednoj lokaciji završena sanacija puta u sklopu tekućeg održavanja.

U mjesnoj zajednici Solana saniran je i asfaltiran dio ulice Alije Ibrića od broja 145, u dužini od 300 metara. Vrijednost izvedenih radova iznosi 52.572 KM.

Radovi su završeni i na putu u dijelu naselja Kozlovac, na području mjesne zajednice Solina. Sanirana je i asfaltirana dionica dužine 280 metara, a vrijednost radova iznosi 44.496 KM.

Osim toga, završena je i sanacija puta u Grabovici, na području istoimene mjesne zajednice, u okviru tekućeg održavanja.

Iz Grada Tuzle navode da su ovi projekti dio aktivnosti usmjerenih na poboljšanje putne infrastrukture i uslova života u lokalnim zajednicama.

Građanima su zahvalili na podršci i saradnji tokom realizacije radova, dok su najavljene i dalje aktivnosti na realizaciji ugovorenih projekata po lotovima u okviru programa „Putna infrastruktura I“.

O narednim radovima građani će, kako je navedeno, biti pravovremeno obaviješteni.

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