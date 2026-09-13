U tri tuzlanske mjesne zajednice ulaže se 300.000 KM u infrastrukturu

Na području mjesnih zajednica Husino, Šićki Brod i Bukinje tokom 2026. godine realizuju se projekti sanacije putne i komunalne infrastrukture ukupne vrijednosti 300.000 KM.

Sredstva su osigurana iz dijela prihoda ostvarenih radom Termoelektrane Tuzla, dok su lokacije i vrste radova određene na osnovu prijedloga savjeta mjesnih zajednica.

Na Husinu su radovi na više lokacija već završeni. Sanirani su dijelovi ulica Ilije Blaževića, Bone Markovića, Ive Keroševića, 27. jula, Husinske bune i Husinskih branitelja 1992, kao i područja zaseoka Tešanovići i Pranjići.

Radovi su trenutno u toku na području Šićkog Broda, gdje je obuhvaćeno više putnih pravaca u naseljima Šići, Plane i Crvene njive, kao i u ulici Majska. Predviđena je i sanacija pješačke staze do objekata „Binga“ te trotoara kod Pošte.

U Bukinju se izvodi sanacija kanalizacione mreže u Ulici 21. decembra, dok je obuhvaćena i sanacija glavnog puta prema šljačištu u istoj ulici.

Iz Grada Tuzla navode da bi realizacija ovih projekata trebala doprinijeti boljem stanju putne i komunalne infrastrukture i kvalitetnijim uslovima života stanovnika ovih mjesnih zajednica.