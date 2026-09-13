Panonika danas završava ljetnu sezonu, od sutra nema kupanja

Panonika danas završava ljetnu sezonu, a od sutra, 14. septembra, kompleks Panonskih jezera ostat će otvoren za šetnju i rekreaciju, ali kupanje više neće biti dozvoljeno.

Odluka je donesena zbog znatno smanjene posjete, visokih troškova održavanja i nadzora nad kompleksom u punom kapacitetu, kao i nepovoljnije vremenske prognoze za naredni period.

Iz JP Pannonica Tuzla navode da će od ponedjeljka biti završeno održavanje i filtriranje jezerske vode, kao i nadzor nad jezerima u punom kapacitetu.

Kapije kompleksa i danas će biti otvorene za slobodan ulaz zbog održavanja Bike Festa Panonika 2026.

Ovogodišnja ljetna sezona, kako navode iz Pannonice, bila je vrlo uspješna uprkos promjenjivom vremenu tokom juna i jula i izrazito toplom augustu.

Posebno ističu da je sezona protekla bez sigurnosnih, zdravstvenih i ekoloških incidenata koji bi mogli ugroziti boravak gostiju. Nastavljen je i rast broja posjetilaca iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine, regiona i evropskih zemalja.

Iako Panonika danas završava ljetnu sezonu, kompleks ostaje otvoren i tokom jeseni, a građani će moći koristiti prostor za šetnju i rekreaciju.

Već narednog vikenda, 20. septembra, na Panonskim jezerima bit će održan Pannonica Triathlon 2026, prvenstvo Bosne i Hercegovine u sprint triatlonu, kao i Super Kid Akvatlon za djecu od sedam do 15 godina.

Kraj septembra rezervisan je i za tradicionalni susret raftera „Raftlook 2026“.