Panonska jezera nastavljaju rad i u septembru, od sutra niže cijene ulaznica

Panonska jezera u Tuzli nastavljaju rad i tokom septembra, iako se danas, 31. augusta, zvanično završava ljetna sezona 2026. godine, nakon 90 dana neprekidnog rada kompleksa.

Zbog povoljnih vremenskih prognoza za naredni period, kompleks Panonskih jezera nastavit će raditi u podsezoni, uz puni kapacitet održavanja, nove cijene usluga i izmijenjeno radno vrijeme.

Kompleks će svakog dana biti otvoren od 9 do 18 sati, dok će posljednja prodaja ulaznica i ulazak biti mogući do 17 sati.

Cijena redovne dnevne ulaznice iznosit će 5,50 KM, dok će povlaštena i dječija ulaznica za uzrast od četiri do 14 godina koštati 3,50 KM. Djeca mlađa od četiri godine i dalje će imati besplatan ulaz.

Kupljene sezonske ulaznice važit će do kraja ljetne sezone 2026. godine.

Iz JP Pannonica Tuzla zahvalili su svim gostima koji su tokom proteklih mjeseci posjetili kompleks, posebno građanima Tuzle, ali i posjetiocima iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine, susjednih zemalja i država Evropske unije.

Panonska jezera i tokom septembra očekuju posjetioce, a osim kupanja i odmora, sredinom mjeseca bit će održan i Bike Fest Panonika 2026.

Tradicionalni međunarodni moto susreti planirani su od 11. do 13. septembra, uz učešće motorista iz zemalja regije i Evropske unije, kao i višednevni rock program i prateće sadržaje.