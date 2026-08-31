Besplatni linijski prevoz u Banovićima nastavlja saobraćati bez promjena

Besplatni linijski prevoz u Banovićima nastavlja se odvijati nesmetano, bez promjena u odnosu na dosadašnji period.

Građanima će i dalje biti dostupan u postojećim terminima i na dosadašnjim linijama, dok će redovne linije saobraćati prema važećem redu vožnje.

Iz Općine Banovići najavljeno je da će uskoro biti pokrenuta tenderska procedura za izbor prevoznika za naredni trogodišnji period, s ciljem osiguranja kontinuiteta i nastavka usluge besplatnog linijskog prevoza.

U slučaju eventualnih izmjena reda vožnje ili drugih važnih informacija, građani će biti blagovremeno obaviješteni putem službenih kanala Općine Banovići.

Do tada, i besplatne i redovne linije na području općine nastavljaju saobraćati prema dosadašnjem režimu.