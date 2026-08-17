Bego Gutić oslobođen po svim tačkama optužnice

Bivši načelnik Općine Banovići Bego Gutić oslobođen je optužbi po svim tačkama optužnice, saznaje RTV Slon.

Presuda je izrečena danas u Općinskom sudu u Banovićima, gdje je Gutić oslobođen svih optužbi koje su mu stavljene na teret, rečeno je za RTV Slon.

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona teretilo ga je za više krivičnih djela koja su se, prema optužnici, odnosila na period od 2020. do 2023. godine.

Gutić je bio optužen za primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem, davanje dara ili drugih oblika koristi, kao i za učestvovanje u grupi ljudi koja spriječi službenu osobu u obavljanju službene dužnosti.

Optužnica protiv Bege Gutića podignuta je u jesen 2025. godine.