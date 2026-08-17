Spyker predstavio C8 Preliator XXV: 812 KS, ručni mjenjač i samo 25 primjeraka

Spyker C8 Preliator XXV novi je superautomobil nizozemskog proizvođača koji donosi 812 konjskih snaga, ručni mjenjač i potpuno aluminijsku karoseriju, a proizvodnja će biti ograničena na svega 25 primjeraka.

Model je predstavljen na događaju The Quail u okviru Monterey Car Weeka i, prema navodima kompanije, riječ je o potpuno novom automobilu, a ne samo modernizovanoj verziji ranijeg C8. Svaki primjerak bit će izrađen prema željama kupca, dok cijena zasad nije objavljena.

Povratak Spykera počeo je krajem 2025. godine, kada je suosnivač Victor Muller ponovo stekao prava na ime kompanije nakon bankrota i dugotrajnog pravnog spora. Novi finansijski zamah stigao je ovog ljeta, kada je ukrajinski investitor Volodimir Nosov preuzeo značajan udio u kompaniji.

Spyker C8 Preliator XXV razvija 812 KS

Za pogon je zadužen 4,0-litarski V8 motor s dva turbopunjača koji razvija 812 KS i 1.000 Nm obrtnog momenta. Snaga se prenosi na zadnje točkove putem šestostepenog ručnog mjenjača.

Iz Spykera navode da maksimalna brzina prelazi 350 kilometara na sat, ali posebnu pažnju privlači odluka da automobil zadrži klasični ručni mjenjač s mehaničkom vezom.

U kabini je zadržana prepoznatljiva vidljiva mehanika ručice mjenjača, bez polugica iza upravljača i automatizovanog mijenjanja brzina. Jedini ekran u unutrašnjosti je head-up display, dok su prekidači i instrumenti većinom analogni.

Dizajn automobila snažno je inspirisan avijacijom. Stražnja svjetla podsjećaju na dijelove borbenih aviona, točkovi su oblikovani poput propelera, dok se od krova prema zadnjem dijelu proteže veliko peraje kao posveta Spykerovom modelu C1 Aerocoque iz 1919. godine.

Poseban detalj je i takozvani „butterfly mode“, koji pritiskom na dugme otvara više karoserijskih panela, uključujući poklopac motornog prostora.

Prvi predstavljeni Spyker C8 Preliator XXV završen je u boji Quail Green, uz detalje u nijansi ružičastog zlata i kožnu unutrašnjost Tuscan Saddle. Za izradu svakog automobila potrebno je približno 2.100 radnih sati, a aluminijski paneli i dalje se oblikuju ručno u Engleskoj.

Ukoliko novi model ostvari očekivani uspjeh, Spyker bi mogao nastaviti širenje ponude, uključujući eventualnu proizvodnju crossovera D8 i povratak kompanije u GT3 utrke.