Ferrari Luce prodan za rekordnih 40 miliona dolara

Ferrari Luce, prvi potpuno električni automobil italijanskog proizvođača, prodan je na aukciji u Kaliforniji za čak 40 miliona dolara, čime je postao najskuplji novi automobil ikada prodan na aukciji.

Riječ je o posebno izrađenom primjerku označenom kao Chassis 0, odnosno prvoj proizvodnoj šasiji ovog modela. Automobil je ponuđen na dobrotvornoj aukciji kuće RM Sotheby's tokom manifestacije Monterey Car Week.

Prodajom modela Ferrari Luce oboren je rekord iz prošle godine, kada je posebno prilagođeni Ferrari Daytona SP3 dostigao cijenu od 26 miliona dolara.

Kompletan prihod od aukcije bit će usmjeren Fondaciji Ferrari, koja će sredstva koristiti za finansiranje obrazovnih programa i inicijativa.

Nakon aukcije automobil će biti vraćen u sjedište Ferrarija u Maranellu u Italiji, gdje će biti završene potrebne pripreme prije nego što bude isporučen novom vlasniku. Isporuka je planirana tokom prvog tromjesečja 2027. godine.

Ferrari je svoj prvi potpuno električni model predstavio u maju, uz početnu cijenu od 550.000 eura. Rekordna aukcijska cijena od 40 miliona dolara sada je model Ferrari Luce dodatno izdvojila među najskupljim automobilima na svijetu.