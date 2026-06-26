Ovo mnogi vozači ne znaju: Toplotni talas donosi i jedan skriveni rizik za vozače

Toplotni talas koji je zahvatio Bosnu i Hercegovinu ne donosi samo neugodne uslove za boravak na otvorenom, već i dodatne izazove za vozače. Dok većina pažnju usmjerava na temperaturu motora ili rashladni sistem, jedan od najvažnijih faktora sigurnosti često ostaje zanemaren, pritisak u gumama.

Tokom ljetnih dana, kada temperatura zraka prelazi 35 stepeni, asfalt može biti zagrijan i na više od 50 stepeni. U takvim uslovima gume se dodatno zagrijavaju tokom vožnje, posebno na autoputu, zbog čega dolazi do povećanja pritiska u njima.

Mnogi vozači zbog toga pomisle da bi trebalo ispustiti dio zraka iz guma ili promijeniti preporučeni pritisak. Međutim, stručnjaci upozoravaju da to nije ispravno.

Preporučeni pritisak u gumama uvijek se odnosi na hladne gume, odnosno kada vozilo nije voženo najmanje dva do tri sata ili je prešlo samo nekoliko kilometara. Zato je pritisak najbolje provjeravati rano ujutro ili neposredno prije polaska na put.

Ako nakon sat ili dva vožnje izmjerite veći pritisak, nema razloga za zabrinutost. To je normalna posljedica zagrijavanja zraka unutar gume i ne znači da treba ispuštati zrak.

Upravo je to jedna od najčešćih grešaka koju vozači prave tokom ljeta. Kada se iz zagrijane gume ispusti zrak, nakon hlađenja njen pritisak može pasti ispod preporučene vrijednosti. Takva guma se više deformiše, dodatno zagrijava, brže troši i povećava rizik od oštećenja, posebno pri većim brzinama.

Prije svakog dužeg putovanja preporučuje se provjeriti pritisak na hladnim gumama i napumpati ih na vrijednosti koje je propisao proizvođač automobila. Te informacije najčešće se nalaze na naljepnici na okviru vozačevih vrata ili u priručniku vozila.

Ako putujete s potpuno opterećenim automobilom i punim prtljažnikom, potrebno je koristiti vrijednosti pritiska predviđene za takve uslove. Kod pojedinih vozila one su za nekoliko desetinki bara više od standardnih.

Pojedini stručnjaci savjetuju da se prije višesatne vožnje po ekstremnim vrućinama pritisak može povećati za oko 0,1 bar, ali samo ako se time ne prelaze vrijednosti koje preporučuje proizvođač vozila. To nije opšte pravilo, već manja korekcija koja može doprinijeti manjem zagrijavanju gume tokom dugih putovanja.

Važno je znati i da broj ispisan na bočnoj strani gume ne predstavlja preporučeni radni pritisak, već maksimalni dozvoljeni pritisak koji guma može podnijeti. Zbog toga se vozači uvijek trebaju pridržavati preporuka proizvođača automobila, a ne oznaka na samoj gumi.

U periodu kada se očekuju temperature i do 40 stepeni, nekoliko minuta izdvojenih za provjeru pritiska u gumama može doprinijeti sigurnijoj vožnji, boljem prianjanju, manjoj potrošnji goriva i dužem vijeku trajanja guma.