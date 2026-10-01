Akademskoj zajednici u FBiH besplatan pristup platformi ProQuest

Akademskoj zajednici u Federaciji BiH od početka nove akademske godine bit će omogućen besplatan pristup platformi ProQuest, jednoj od značajnih međunarodnih baza naučnih sadržaja. Pristup će biti osiguran u saradnji Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine.

Platforma ProQuest obuhvata sadržaje iz oblasti medicine, zdravstva, poljoprivrede, biologije, tehnologije, održivosti i drugih disciplina, a korisnicima nudi i alate zasnovane na umjetnoj inteligenciji koji mogu pomoći u akademskom istraživanju.

Riječ je o nastavku aktivnosti kojima se studentima, nastavnicima i istraživačima omogućava pristup međunarodnim naučnim bazama. Prošle akademske godine, uz podršku Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, akademskoj zajednici u Federaciji BiH omogućen je i besplatan pristup bazi EBSCOhost.

Povodom početka nove akademske 2026/2027. godine federalna ministrica obrazovanja i nauke Jasna Duraković uputila je čestitku studentima, posebno brucošima koji započinju studij.

„Svima vam želim mnogo uspjeha, istrajnosti i lijepih trenutaka tokom studiranja. Neka vam nova akademska godina donese znanje koje ćete pretvoriti u prilike, a prilike u uspjeh“, poručila je Duraković.

Iz Ministarstva navode da se omogućavanjem pristupa ProQuestu nastavljaju ulaganja u kvalitetnije uslove za studiranje i naučnoistraživački rad, kako bi studenti i istraživači imali pristup relevantnim međunarodnim izvorima znanja već od početka nove akademske godine.