Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti obilježava Svjetski dan znanosti za mir i razvoj

U povodu Svjetskog dana znanosti za mir i razvoj, koji se svake godine obilježava 10. studenoga pod pokroviteljstvom UNESCO-a, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke i ministrica Jasna Duraković uputili su čestitke svim članovima akademske i naučne zajednice u Bosni i Hercegovini.

Ovaj dan, ističu iz Ministarstva, podsjeća na neprocjenjivu ulogu znanosti u razumijevanju svijeta koji nas okružuje te u izgradnji društva zasnovanog na znanju, povjerenju i solidarnosti. „Znanost je jedan od najsnažnijih alata mira i razvoja – ona povezuje ljude, ruši barijere i otvara put novim idejama, suradnji i napretku“, poručili su iz Ministarstva.

Ministrica Jasna Duraković naglasila je kako je Svjetski dan znanosti prilika da se potvrdi važnost znanja, istraživanja i inovacija kao temelja svakog društva koje želi napredovati. „Znanost nas uči da dijalog, argument i istina vode ka razumijevanju i miru, a ne podjelama. Naša je obaveza da jačamo znanstvenu zajednicu, podržavamo istraživače i otvaramo prostor mladima da razvijaju svoje potencijale u domovini“, kazala je ministrica.

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke ostaje posvećeno promoviranju značaja znanosti, istraživanja i inovacija kroz svoje programe i aktivnosti, s ciljem izgradnje društva utemeljenog na znanju, kritičkom mišljenju i održivom razvoju.

Ovaj datum ujedno je i podsjetnik na važnost međunarodne saradnje i razmjene znanja, jer znanost nadilazi granice i pripada cijelom čovječanstvu. „Neka nas ovaj dan inspiriše da zajedno gradimo društvo mira, solidarnosti i stvaralaštva, u kojem će znanost i obrazovanje imati mjesto koje zaslužuju“, poručili su iz Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.