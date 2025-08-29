Nove Smjernice u FBiH donose pravednije finansiranje nauke i istraživanja

Federacija BiH dobila je nove Smjernice za dodjelu finansijskih sredstava za naučno, umjetničko i razvojno-istraživačke projekte, čime je napravljen važan iskorak ka pravednijem i strateškom finansiranju nauke. Smjernice su rezultat višemjesečnog timskog rada Savjeta za nauku pri Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke (FMON), uz snažnu podršku Sektora za nauku i tehnologiju.

Jedna od važnih novina je kreiranje Liste akademskih recenzenata (LAR), koja omogućava anonimnu stručnu evaluaciju prijavljenih projekata i time osigurava transparentnije i kvalitetnije procedure.

– Ovim dokumentom postavljamo temelje za moderniji i pravičniji sistem finansiranja naučnoistraživačkog rada u Federaciji BiH – naglašava predsjednik Savjeta, prof. dr. Denis Berberović.

Na temelju Smjernica nedavno je okončan javni poziv za finansiranje i sufinansiranje projekata u 2025. godini. Prema riječima ministrice obrazovanja i nauke FBiH, prof. dr. Jasne Duraković, zaprimljen je veliki broj prijava, što potvrđuje povjerenje akademske zajednice u novi pristup.

– Kroz saradnju s istraživačima želimo izgraditi podsticajno okruženje za inovacije, osigurati veću vidljivost domaćih naučnika i unaprijediti položaj nauke kao temelja društvenog i ekonomskog razvoja. Federacija BiH mora pratiti savremene tokove evropskog istraživačkog prostora i dobre prakse zemalja regiona i EU – istakla je ministrica Duraković.

Savjet za nauku formiran je prošle godine odlukom Vlade Federacije BiH. Njegov osnovni cilj je jačanje naučnoistraživačkog sektora u Federaciji.

U fokusu rada Savjeta su evaluacija i podrška istraživačkim projektima, kao i predlaganje strateških pravaca razvoja nauke. Posebna pažnja posvećena je promociji istraživačke djelatnosti i profesionalnom razvoju mladih istraživača. Također, važan zadatak Savjeta je jačanje saradnje s domaćim i međunarodnim naučnim institucijama.