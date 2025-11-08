Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke uskoro na novoj adresi

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti obavijestilo je javnost da će se u periodu od 10. do 14. novembra 2025. godine provoditi proces preseljenja Ministarstva na novu adresu — Krpićeva ulica broj 3A, Mostar.

Tokom preseljenja može doći do povremenih prekida u radu telefonskih linija i internet veze, zbog tehničkih aktivnosti na prespajanju i uspostavi novih komunikacijskih sistema. Iz Ministarstva su poručili da će nastojati da eventualni prekidi budu što kraći, te su zamolili građane, partnere i saradnike za razumijevanje i strpljenje.

U slučaju privremenog prekida u radu fiksnih telefonskih linija, Ministarstvo se može kontaktirati putem mobilnih brojeva koji su objavljeni u posebnoj obavijesti na zvaničnim komunikacijskim kanalima.

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke zahvalilo je na razumijevanju.