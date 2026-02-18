Stari most u Mostaru proglašen najatraktivnijim mostom na svijetu prema izboru Time Outa

Stari most u Mostaru proglašen je najatraktivnijim mostom na svijetu prema izboru uglednog magazina Time Out, koji je ovu građevinu izdvojio zbog arhitektonske ljepote i snažne simbolike koju nosi kroz historiju. U obrazloženju se navodi da most predstavlja spoj izdržljivosti, borbe i pomirenja, te da nadilazi lokalni značaj i predstavlja globalno prepoznatljiv simbol.

U uvodu svog pregleda najljepših mostova svijeta uredništvo Time Outa ističe da bi svijet bez mostova izgledao potpuno drugačije jer upravo takve građevine povezuju zajednice, prostore i kulture. Naglašeno je da lista obuhvata različite tipove konstrukcija, od savremenih dizajnerskih rješenja do historijskih i tradicionalnih primjera, te da, iako nije potpuna, uključuje neke od najupečatljivijih mostova na planeti.

Na prvom mjestu nalazi se Stari most u Mostaru, a autorica Auburn Scallon navodi da se njegov svijetli kameni luk uzdizao gotovo 25 metara iznad rijeke Neretve u periodu od 1566. do 1993. godine. Podsjeća se i da je grad Mostar ime dobio upravo po čuvarima mosta, mostarima, što dodatno naglašava njegov identitetski značaj.

U tekstu se navodi da je Stari most u Mostaru srušen tokom rata u Bosni i Hercegovini 1993. godine, nakon čega je uslijedila višegodišnja obnova. Rekonstrukcija je trajala od 2001. do 2004. godine uz inicijativu lokalne zajednice i međunarodnu podršku, a korišten je i dio kamena koji je izvađen iz korita Neretve.

Time Out prenosi i opis UNESCO-a u kojem se most definiše kao simbol pomirenja, međunarodne saradnje i suživota različitih kulturnih, etničkih i vjerskih zajednica.

Na istoj listi nalaze se i brojni drugi poznati mostovi iz različitih dijelova svijeta, uključujući primjere iz Azije, Evrope i Sjeverne Amerike, ali je prvo mjesto pripalo mostarskoj kamenoj ćupriji.