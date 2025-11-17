Novi femicid u BiH: Ubistvo u Mostaru ponovo otvorilo pitanje sigurnosti i zaštite

Bosnu i Hercegovinu ponovno je potreslo teško ubistvo žene. U Mostaru je jučer ubijena 32-godišnja žena iz Kalesije, a osumnjičeni je njen bivši partner koji ju je, prema dosadašnjim informacijama, duže vrijeme uznemiravao. Istraga je u toku, a slučaj je ponovo otvorio pitanje sigurnosti žena i efikasnosti sistema zaštite.

Prema podacima iz istrage, žrtva je bila na putu prema fitnes centru kada ju je bivši partner presreo, fizički napao i potom pucao iz vatrenog oružja. Pokušala je pobjeći prema obližnjem hotelu, ali ju je napadač sustigao i usmrtio.

– „Kada je A. J. krenula na fitnes, on ju je dočekao i fizički napao, nakon čega je potegnuo pištolj. Ona je potrčala prema hotelu pokušavajući se spasiti, ali on je ušao za njom i ubio je“, izjavila je dežurna kantonalna tužiteljica Vesna Pranjić.

Stručnjaci ističu da femicid često prethodi dugotrajno nasilje, kontrola, ljubomora i opsesivno ponašanje počinioca. Posebno rizičan momenat je prekid veze, kada nasilnici, kako upozoravaju psiholozi, najčešće gube osjećaj kontrole.

Vahida Djedović, psihologinja, pojašnjava:

– „On se uglavnom predstavlja kao veoma prijatan muškarac. Drugi često govore kako je divan, kako imaš divnog muža ili momka, ali iza četiri zida dolazi do potpune dehumanizacije i destabilizacije žene, gdje joj upućuje uvredljive riječi. Zato je važno obratiti pažnju na te uvredljive komentare, na način na koji se muškarac ponaša prema nama i zaustaviti manipulaciju. Potrebno je odreagovati i reći: ‘Sada se ponašaš prema meni na ovaj način, ali molim te da to više ne radiš, jer me to povređuje’.“

U Federaciji BiH nedavno su usvojene izmjene Krivičnog zakona koje uvode posebno krivično djelo teškog ubistva žene – femicida, za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora. Izmjene obuhvataju i psihološko nasilje i uhođenje, a policijskim službenicima nalažu obaveznu procjenu rizika po prijavi nasilja.

Pravna savjetnica u Misiji OSCE-a u BiH, Amra Hamidović, objašnjava kako izgleda nova procedura:

– „Ta procjena rizika za žrtvu nasilja u porodici u stvari izgleda tako da policijski službenik koji postupa po toj prijavi mora da provjeri određeni set pitanja koji su usmjereni na sve okolnosti koje se zatiču na licu mjesta. Znači, da li počinitelj ima oružje, da li je bio ovisnik o nekim substancama, da li je prije bio prijavljivan za nasilje ili prekršio zaštitnu mjeru u nekom ranijem postupku?“

Stručnjaci upozoravaju i na sve češće opravdavanje nasilja nad ženama na društvenim mrežama, što dodatno obeshrabruje žrtve da potraže pomoć.

Psihologinja Djedović dodaje:

– „Žrtva nikada nije kriva. Odakle nekome pravo da nekome oduzme život, međutim, sistem treba pooštriti zakon i treba sankcionisati one koji tako komentarišu jer onaj ko piše takav komentar je spreman isto to uraditi.“

Iako su zakoni pooštreni, stručnjaci poručuju da jedino pravovremena prijava, hitna reakcija institucija i adekvatna podrška mogu spriječiti najteže ishode.

Dok javnost čeka ishod istrage, porodica i prijatelji ubijene žene iz Kalesije traže odgovore i pravdu.