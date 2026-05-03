Brat ubio brata u Tuzli, osumnjičeni uhapšen nakon potrage

U naselju Miladije u Tuzli sinoć je došlo do upotrebe vatrenog oružja, a jedna osoba je preminula od zadobijenih povreda, potvrđeno je iz MUP-a TK.

Policijskoj stanici Zapad 2. maja oko 22:50 sati prijavljeno je da je E.S. rođen 1982. godine, iz naselja Miladije, teško ranio svog brata E.S. rođenog 1986. godine, također iz istog naselja.

Na mjesto događaja upućeni su Služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla, policijski službenici PS Zapad, istražitelji OKP PU Tuzla i Sektora kriminalističke policije, kao i timovi za brze intervencije Jedinice policije za specijalnu podršku Uprave policije MUP-a TK i dežurni tim Jedinice policije za sprečavanje narušavanja javnog reda i mira.

Povrijeđenom muškarcu medicinska pomoć ukazana je na mjestu događaja, ali je on podlegao povredama, što je konstatovao dežurni ljekar.

Osumnjičeni E.S. se nakon upotrebe vatrenog oružja udaljio s mjesta događaja, nakon čega je za njim pokrenuta intenzivna potraga. Policija ga je locirala i jutros, 3. maja 2026. godine, lišila slobode, te je sproveden u službene prostorije Uprave policije MUP-a TK radi kriminalističke obrade.

Uviđaj na mjestu događaja još je u toku. Njime rukovodi dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva TK, dok ga vrše istražitelji Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a TK.

Sve dalje mjere i radnje bit će poduzimane po nalogu dežurnog kantonalnog tužioca, saopćeno je iz MUP-a TK.